Rostov přes nákazu v týmu nastoupil a mladíci schytali debakl

Fotbalisté Rostova přes nákazu koronavirem v týmu odehráli dnešní utkání obnovené ruské ligy v Soči. Přestože klub ve středu nastoupil do dvoutýdenní karantény kvůli šesti případům nemoci covid-19 v kádru, rozhodl se nakonec po dohodě se soupeřem zápas odehrát s náhradním týmem složeným z hráčů do 18 let. Nejmladšímu členovi mužstva bylo šestnáct a nezkušený celek na domácí nestačil. Hosté sice dali už v první minutě gól, ale nakonec utržili od sestupem ohroženého protivníka debakl 1:10. Hattrickem se blýskl Alexandr Kokorin.