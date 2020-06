Vrba o páté mistrovské trofeji: Jiná varianta než titul v Razgradu nebyla

Ke třem ligovým triumfům s Plzní a jednomu se Žilinou přidal pátého bratříčka. Bulharského. Trenér Pavel Vrba dorazil v neděli s Razgradem s předstihem do mistrovského cíle, čtyři kola před koncem soutěže. V rozhovoru pro Právo a Sport.cz popisuje, co pro něj titul ve třetí zemi znamená, vypráví o požadavku z kabiny, aby šel dohola i o případných kotoulech při předávání poháru.

Kam poslední titul řadíte?

Považuju si, že jsem získal titul ve třetí zemi. Tento vnímám o malinko jinak. Přišel jsem do Ludogorce, kdy měl po podzimu náskok čtyři body. Soutěž měl dobře rozjetou. Spíš jsem pokračoval v tom, co se v klubu děje devět let, kdy v Bulharsku nepřetržitě dominuje. Každopádně jsem rád, že jsme ligu dotáhli do konce tak brzy.

Pro vás je to příjemná změna? S Plzní jste získával tituly v posledních nebo předposledních kolech.

Je to příjemnější. Říká se, že poslední krok je nejtěžší, což se znovu potvrdilo. Poslední dva zápasy doma jsme museli otáčet. Teď z nás tíha trošku spadne. Budeme mít hodně krátkou dovolenou, před kvalifikací o Ligu mistrů si aspoň můžeme vyzkoušet určité věci. Zbývající zápasy budou náročné, narazíme na nejlepší bulharská mužstva.

Existovala vůbec v Razgradu jiná varianta než získ titulu?

Pro klub jiná možnost není. Razgradu se podařilo něco mimořádného, titul získal podeváté za sebou. Na druhou stranu mužstva jako CSKA, Levski, Slavia Sofie nebo Lokomotiv Plovdiv mají svoji kvalitu. Nadvláda Ludogorce jim určitě vadí. Úplná samozřejmost tedy titul určitě není.

Jak probíhají oslavy titulu v Bulharsku?

Zatím nijak. Oslavy se chystají na poslední domácí zápas, kdy nám budou předávat pohár a medaile. Jsem i rád, kolikrát se totiž oslavy zvrhnou, závěr sezony podle toho vypadá.(směje se) Takhle ho můžeme odehrát co nejlépe. Myslím, že čas na velké oslavy nebude ani po sezoně. Možná jeden den a jede se dál.

Přiťukli jste si alespoň s majitelem klubu Kirilem Domušjevem a s vašimi asistenty Zdeňkem Bečkou a Martinem Ticháčkem?

Majitel přijel na zápas, po něm dorazil do šatny. Co se týká klubu, proběhlo všechno na nejvyšší úrovni.

V Plzni jste po velkých úspěších metal před fanoušky kotouly. Neměl jste chuť střihnout si jeden i v neděli?

Někteří lidi v Razgradu si všimli, že jsem byl po jednom titulu v Plzni ostříhaný dohola.V kabině někdo navrhoval, že bych mohl i teď. Ale já se tomu bráním, přece jen, jsem už v letech. Navíc mi holá hlava moc nesluší. A kotoul? Přiznám se, ani mě nenapadl. Poslední zápasy byly hektické. Možná všechny překvapím při předávání poháru, ale v plánu kotouly nemám.

Během deseti let jste si vybudoval takové renomé, že pokud neuděláte se svým týmem titul, je to považované za neúspěch. Je těžké s tím žít?

Já měl tituly už v žácích, takže s tím žít umím. U mě je to jednoduché. Když skončím druhý, tak mě vyhazují.(směje se) Nemůžu tedy dopadnout hůř. Jakmile neudělám titul, končím. Ne, dělám si legraci samozřejmě.

Následující cíl je základní skupina některého z evropských pohárů, nebo je pro Ludogorec jasnou prioritou Liga mistrů?

Skupina Evropské ligy by asi nebyla vyloženě propadák. Jenže v Razgradu zažili několikrát Champions Legaue. Kdo ji zažije, chce ji hrát pořád. Týká se nás už první předkolo, program bude hodně nabitý. Dovolená bude asi jenom třídenní. Skončí liga, za deset dnů hrajeme Superpohár. Což je sice problém, ale pro všechny stejný. Nedá se nic dělat.

Jakub Brabec (vlevo) se raduje z vyrovnávacího gólu proti Anglii v kvalifikačním duelu v Edenu.

Vlastimil Vacek, Právo

Chcete tým posílit?

Pochopitelně. Především v ofenzívě. Mám informace od sportovního ředitele Ludogorce. Dozvídám se už o některých hráčích, jejichž transfery se finalizují.

Lovíte i v české lize?

Z české ligy bych někoho určitě bral. Na druhou stranu, když jsme chtěli v zimě jednoho hráče z Česka (pozn. - stoper Plzně Jakub Brabec), jeho cena vzrostla do takové výše, že jsme se rozhodli, že to do toho nepůjdeme. V nejlepších českých klubech se ceny hráčů pohybují vysoko, Razgrad není schopný splnit očekávání jejich majitelů.

Sledujete po očku, jak se daří Plzni pod vaším nástupcem Adrianem Guľou?

Nemám detailní informace. Viktorku ale samozřejmě sleduju. Má skvělé výsledky. Kluci, kteří do zápasů naskakují, zápasy zvládají.

Gratulovali vám někteří z nich k titulu?

Někteří ano. Nebudu je jmenovat, aby neměli problémy.(směje se)