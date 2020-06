Vymyšlený gól? Bezmoc! Nejhorší, co jsem v kariéře zažil, přiznává český brankář

Musel jste být pořádně naštvaný, být na vašem místě třeba Tomáš Řepka, bylo by na trávníku asi pořádně horko. Neměl jste chuť zahodit rukavice a odejít z trávníku?

Nemluvil bych o naštvání, cítil jsem spíš obrovskou bezmoc, protože jsem věděl, že mám pravdu. Věděl jsem, že jsem míč tečoval, byl to dobrý zákrok, pršelo a mně se povedlo zasáhnout. O to větší zklamání a rozčarování bylo, když sudí uznal gól.

Vy jste si před arbitrem dokonce v emocích klekl na trávník, musela padnout i ostřejší slova, vážně se vám také sudí smál do očí?

Klekl jsem si, ale sprostý jsem nebyl. Jestli mi uletěla dvě taková slova... A ještě jsem za to dostal hned kartu. Věděl jsem, že mám pravdu, ale taky mi bylo jasné, že to musím hodit za hlavu, protože mě tým bude ještě potřebovat. Chtěl jsem mu pomoci dalšími zákroky se zápasem ještě něco udělat. Co se týče rozhodčího, pak se nám omlouval, že to neviděl. On se vyloženě nesmál, jen měl takový zvláštní výraz ve tváři...

Video ukazuje, že po utkání ale silné výrazy směrem k arbitrovi padaly. Byla atmosféra hodně vyostřená?

Na videu to hodně pípalo. Majitel našeho klubu stál u kabiny a říkal nám, že to celé viděl na videu a na tisíc procent, že to nebyl gól. V tu chvíli křivdu cítíte ještě mnohem víc. Pak mluvíte s delegátem a ten řekne, že je to lekce pro rozhodčí číslo jedna, že když něco nevidí, tak se nemůže přiklonit k tomu, že padl gól. A tady se to stalo.

Kdyby bylo na zápase video a systém VAR, asi by to pomohlo, že?

Jasně. Ale tohle by se prostě nemělo stávat. Rozhodčí je taky jenom člověk, může udělat chybu, třeba otočit aut, ale že udělá tohle... Doufám, že za to, co udělal, dostane velký trest.

Hrálo se o důležité body, Nitra je získala a je ve hře o udržení. Co kdyby vás tenhle gól stál třeba účast v první lize?

Na to ani nechci pomyslet, že by nás to mohlo poslat z ligy. Kdybychom neměli nějaké body nahrané, tak... Nezbývá, než to hodit za hlavu a soustředit se na následující tři zápasy, ty musíme zvládnout.

V anketě fanoušků na Sport.cz byla drtivá většina na vaší straně, že situace ze zápasu v Nitře nebyl gól. Měl jste i vy nějaké ohlasy?

Přišlo mi strašně zpráv, byly ve stylu toho, co jsem cítil já. Tedy, že to gól nebyl. Lidé mi psali, že to nechápou, co rozhodčí udělal, protože to celé nebyla ani sporná situace. Jenže gól platil a my prohráli. I když sudího potrestají, body nám to nevrátí.

Jste hráčem pražské Sparty, potěšilo vás v téhle těžké chvíli alespoň to, že se po koronavriové pauze letenský tým rozjel a má osm výher v řadě?

Jasně, že z toho mám radost, odmala jsem sparťan. Ale teď mám plnou hlavu starostí s tím, jak dohraje slovenskou ligu Senica. Pak se můžeme bavit, co dál.