Šest fotbalistů Orenburgu mělo pozitivní test na koronavirus

Všichni postižení, kteří měli před víkendovým zápasem v lize negativní test, nyní zamířili do izolace. Zatím není jasné, jak se situace promítne do ligového programu. Orenburg by měl v sobotu hrát s Krasnodarem, který už na pozdější termín překládal předchozí duel s Dynamem Moskva.

Rostov, který na čtvrtém místě tabulky ještě usiluje o postup do Ligy mistrů, musel kvůli karanténě celého týmu odehrát po pátečním restartu ligy zápas v Soči s juniory a schytal debakl 1:10. Dynamo Moskva na nákazu v mužstvu zareagovalo izolováním hráčů a trenérů na bázu, jeden případ v úterý potvrdila Ufa.