Fotbalisté Orenburgu museli kvůli koronaviru do karantény

Vedení soutěže potvrdilo, že sobotní zápas se neuskuteční, ale o náhradním termínu neinformovalo. Odloženy budou nejspíš také další zápasy Orenburgu, kterému v neúplné tabulce patří předposlední místo a od příček zajišťujících záchranu ho dělí bod.

Ruská soutěž se po pauze zaviněné pandemií koronaviru znovu rozeběhla minulý týden a pozitivní testy se objevily v týmech Dynama Moskva, Ufy a Rostova, který navíc musel do karantény, ale přesto o k prvnímu utkání po přestávce nastoupil. Do duelu se Soči nasadil po dohodě se soupeřem hráče z týmu do 18 let a prohrál 1:10.