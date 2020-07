Ofenzivní český talent mění dres! Kde bude hrát?

K týmu trenéra Rona Jansa by se měl připojit během pondělí. „S trenérem jsme si už pěkně popovídali. Twente za šest let v Nizozemsku dobře znám, dal jsem mu svůj první gól v lize, to byla chvíle, na kterou nikdy v životě nezapomenu," nechal se slyšet Černý. „Twente má krásný stadion, kde bývá báječná atmosféra. Opravdu se na působení zde moc těším."

Posílení týmu kvitoval i technický ředitel Jan Streuer. „Jsme rádi, že si Václav vybral pro příští sezonu právě FC Twente. Je technicky nadaný a také náležitě rychlý. Může hrát na obou křídlech. Myslím, že je to hodně atraktivní hráč, který se bude našim fanouškům líbit," povzbudil funkcionář mladého českého hráče, jenž strávil v Nizozemsku nejdelší čas v Ajaxu Amsterdam.