Jsi pro nás fotbalovým Obamou, vzkázala Afrika nigerijskému trenérovi poté, co vyhrál v Albánii ligu

„Dostal jsem spoustu gratulací od trenérských kolegů z Afriky. Všichni mluvili a psali o tom, že ani nevím, co jsem pro ně udělal tím, že jsem vyhrál šampionát v Evropě. Někteří dokonce připomínali, že mé vítězství v albánské lize znamená pro Afriku totéž, jako když Barack Obama vyhrál v USA prezidentské volby," svěřoval se nigerijský kouč. Byl samozřejmě patřičně pyšný na prvenství, které mu už nikdo nikdy nevezme.

V evropském fotbale se skutečně ještě nestalo, aby ligovou soutěž vyhrálo mužstvo vedené africkým trenérem. „Pátral jsem po tom, ale žádného trenéra jsem nenašel. V Africe se přitom narodila a vyrostla spousta skvělých fotbalistů, kteří zářili a září třeba v anglické Premier League, kouče tmavé pleti ale na Ostrovech nenajdete. To leda tak v nižších soutěžích. Podle mého hlavně proto, že afričtí trenéři pořád nedostávají stejnou šanci, jako ti evropští nebo jihoameričtí," je si Egbo vědom, že jeho úspěch by mohl představovat průlom do mínění o afrických trenérech.

Nigerijský trenér dovedl koncem minulého týdne k mistrovskému titulu tým KF Tirana, za který sám v letech 2001 až 2014 chytal a kde později dělal trenéra brankářů. Vystudoval přitom nejvyšší trenérskou licenci FIFA a na podzim loňského roku se své příležitosti dočkal.

Po odvolaném trenérovi Shkëlqimu Mucovi převzal mužstvo figurující na osmém místě desetičlenné albánské ligy s tím, že jeho úkolem je záchrana v nejvyšší soutěži.

Tirana ovšem pod vedením Egba vyhrála ze zbývajících čtyřiadvaceti zápasů dvacet a získala mistrovský titul. Úspěch to byl o to větší, že ho slavila v roce stoletého výročí od založení klubu.

„Bylo to strašně obtížné pro hráče i pro mě. Spousta lidí si totiž nepřála, abych Tiranu dovedl k titulu právě já, který mám jinou barvu pleti. Házeli po mě banány, plivali po mě, ale ani pořadatelé na stadionech, ani funkcionáři albánského fotbalového svazu to raději neviděli. Nebo se spíš nechtěli dostat do konfliktu s bílými fanoušky. Báli se jich," postěžoval si nigerijský kouč na rasistické výlevy a ataky, s nimiž se musel v Albánii vyrovnávat.

„Nezbylo mi než všechno přijmout a ty lidi přesvědčit prací, výsledky a úspěchy. Moji svěřenci postrádali vítěznou mentalitu a charakter, což byla první věc, kterou jsem musel změnit. Druhou pak byl fotbal, který jsem chtěl, aby hráli. Dva nejlepší trenéři v mé hráčské kariéře Christian Chukwu a Joe Erico tvrdili, že fanoušci musejí litovat, že nepřišli na stadion včas, protože neviděli první gól. My se tím řídíme. Od začátku zápasu útočíme, abychom vstřelili branku," svěřoval se Ndbudisi Egbo.

„Žádnému albánského mužstvu se ještě nikdy nepodařilo probojovat se do skupinové fáze Ligy mistrů, proto věřím, že my to dokážeme," troufá si nigerijský kouč, jenž se svým týmem začne kvalifikaci o Champions League v prvním předkole a musel by zvládnout čtyři zápasy, aby se do skupinové fáze dostal.