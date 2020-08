Klubům v pohárech bude nově kvůli koronaviru hrozit i kontumace

Pokud v nadcházející sezoně evropských pohárů kluby včas neinformují UEFA o cestovních omezeních zavedených kvůli koronaviru, bude jim hrozit kontumace. Vyplývá to z nových pravidel, která pro nový ročník zavedla Evropská fotbalová unie.

UEFA před každým losováním zveřejní restrikce s ohledem na cestovní opatření zavedené jednotlivými státy v boji proti šíření koronaviru. Kluby poté budou mít povinnost informovat unii o dalších případných omezeních alespoň 48 hodin před samotným losem. Pokud tak neučiní, prohrají kontumačně 0:3.

UEFA také uvedla, že pokud by klub dostal soupeře, který nesmí kvůli omezením do země přicestovat, bude povinností domácího klubu zajistit místo konání na neutrální půdě. Jedinou podmínkou je, že zápasy se musí konat v členských zemích UEFA. Pokud by domácí tým náhradní místo nezajistil, prohraje kontumačně.

Nová pravidla počítají také s tím, že zápasy se odehrají i v případě, že se v týmu objeví pozitivní nálezy na covid-19. UEFA bude o odložení utkání jednat pouze v případě, pokud odehrání neumožní úřady, nebo pokud zasažený tým bude mít k dispozici méně než třináct zdravých hráčů nebo bude bez brankáře.