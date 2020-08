Český talent sní o Lize mistrů. Pandemie ho posunula k debutu mezi dospělými

Osmnáctiletý odchovanec Brna je už dva roky v jedné z nejlepších akademií světa v Salcburku. V sezoně patřil k oporám týmu do 18 let, ovšem než přišla pandemie a přerušení všech soutěží. Mládežnické byly dokonce zrušeny. Stejskal tak musel bojovat o šanci v dospělém fotbale. Nakonec přišla v závěru sezony.

„Na šanci jsem se dlouho připravoval. A byl jsem o to natěšenější, že jsem od března nehrál žádný zápas, protože liga U18 byla v Rakousku zrušená," říká Stejskal v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje. „Cítím, že oba zápasy se mi povedly a doufám, že jsem si řekl o to, abych šanci dostal i v nové sezoně," dodává.

Adam Stejskal úřaduje v brance Salcburku.

Sport Invest

Debut prožil při výhře 5:0 na hřišti devátého týmu tabulky Juniors OÖ. „Hodně klidný zápas a moc práce jsem neměl, hlavně jsem rozehrával. Druhý zápas (3:0 proti sedmému Vorwärts Steyr) mě prověřil více. Měl jsem dva těžké zákroky, hodně jsem se snažil pomáhat ve vzduchu a celkově na sobě cítil, že jsem jistější než při prvním duelu," popisuje Stejskal.

Šance odměnou za trénink

„V dospělém fotbale je všechno rychlejší a je tam také o hodně více taktiky, kdy se všechno řeší dopodrobna. Mládežnický fotbal je takový roztržitý, všichni běhají všude. Tady se řeší každá maličkost. U mě je rozdíl hlavně v rozehrávce, protože presink na míč je mnohem rychlejší a důraznější, takže občas jsou některé situace náročnější na vyřešení," dodává.

Šance byla pro něj odměnou, jak na sobě pracoval hlavně v době pandemie, kdy musel trénovat individuálně. „Snažil jsem se hodně zlepšit a zesílit. Původně jsem nebyl ani na lavičce, pak jsem se posunul mezi náhradníky, a nakonec jsem šel i do branky. V trénincích jsem se snažil a vyplatilo se," těší Stejskala.

Útočník Antonín Svoboda a brankář Adam Stejskal v barvách Salcburku.

Sport Invest

„Jak to s virem v březnu vypuklo, tak jsem odjel domů do Česka, kde jsem plnil individuální plán a hodně jsme s trenéry řešili taktické věci v rámci skupinových telekonferencí. Do Salcburku jsem se vrátil na začátku května, kde jsme první dva týdny trénovali jen ve skupinkách po pěti lidech. A na konci května se rozeběhla znovu soutěž, která se hrála doteď," rekapituluje.

Volno, zkoušky a autoškola

Se spoluhráči dostal po sezoně 10 dní volna, než se začne připravovat na novou. „Musím si vyřešit zkoušky ve škole a také autoškolu. Následně se budeme připravovat na boje v Youth League, kde já bohužel asi hrát nebudu, protože tam asi trenéři vsadí na o dva roky staršího kluka (Daniel Antosch), který se teď už připravuje s áčkem. Na začátku září pak začíná druhá rakouská liga," avizuje Stejskal.

Věří však, že v Youth League by se mohl letos přece jen představit a udělat tak další výrazný krok v rámci hierarchie salcburských brankářů. „Budu makat a doufat, že zas dostanu šanci v Lieferingu a budu chytat v druhé lize, protože na osmnáctku už jsem moc starý. A budu držet palce áčku, aby se dostalo do skupiny Ligy mistrů. To by mi mohlo otevřít šanci naskočit i do Youth League, pokud Daniel Antosch bude jezdit s áčkem na Ligu mistrů," přeje si.