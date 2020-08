Potkával Ronalda, teď Macek dostal novou pětiletou smlouvu v Luganu

Během angažmá v turínském Juventusu potkával v tréninkovém centru i hvězdného Cristiana Ronalda. Fotbalový záložník Roman Macek teď podepsal v Luganu novou smlouvu a bude hráčem švýcarského klubu až do konce sezony 2024/25. Do Lugana přišel třiadvacetiletý fotbalista v létě 2018 na hostování z Juventusu a později tam natrvalo přestoupil. Stará dáma však má na svého bývalého hráče stále předkupní právo.

Slušný manažerský kousek. Původní smlouva měla vypršet v roce 2022 a nyní se klub s Romanem Mackem dohodl na prodloužení spolupráce, přestože si v jeho barvách připsal za dvě sezony v nejvyšší soutěži ze zdravotních důvodů jen osm startů a 134 minut...

"Roman dokázal z dlouhé vynucené pauzy vytěžit pozitivní momenty. Svým zápalem a touhou po návratu na hřiště udělal obrovský dojem a v několika ligových startech v závěru sezony pak dokázal svůj potenciál. Nadále se jedná o velmi mladého hráče, který nyní stojí na novém kariérním startu s velikou motivací ukázat na hřišti své možnosti," poukazuje jeho manažer Viktor Kolář z agentury Sport Invest.

Macek patřil Juventusu od roku 2013, kdy přestoupil ze Zlína. Do prvního týmu se neprobojoval a před odchodem do Lugana putoval po hostováních i v nižších italských soutěžích za Bari a Cremonese.

"Že jsem podepsal nový kontrakt, je i důsledkem vydařeného závěru sezony, který se týmu hodně povedl, a tak vedení podepisuje smlouvy s více hráči, aby kádr udrželo pohromadě. I když jsem toho tady za dva roky moc nestihl, tak závěr minulé sezony se vedení klubu líbil," pochvaluje si v rozhovoru pro svou zastupující agenturu. Macek v červenci a srpnu zasáhl do posledních pěti zápasů sezony přerušené pandemií koronaviru.

Juventus ho stále bere za vlastního

"V posledním kole jsem hrál i od začátku a s mým návratem na hřiště i přístupem ke všem povinnostem během rekonvalescence panovala spokojenost. Smlouva je hodně dlouhá, jsem rád, ale nic se nemění. Cíl je, abych teď měl dobrou sezonu a ukázal, že jsem fotbal hrát nezapomněl," ujišťuje Macek, jehož kariéru poznamenala zranění.

Italský velkoklub ho stále bere za svého. Ještě v březnu se doléčoval v Turíně a trénoval v Juventusu, když přišla pandemie a fotbalový svět se jako vše ostatní zastavil.

Roman Macek po podpisu smlouvy a Luganem.

Sport Invest

"Bavili jsme se, že začnu hrát v září, ale nakonec to šlo tak dobře, že jsem stihl posledních pět soutěžních utkání. Za poslední týdny jsem hodně vděčný. Měl jsem obrovskou podporu od lidí z Juventusu, pak jsem přijel do Lugana, kde jsem měl klid na individuální přípravu, a když jsem se cítil lépe, zapojil jsem se obratem také do týmových tréninků. Stačily tři týdny, abych byl zpět s týmem," kvituje Macek, že rychle zvládl různé testy a kontroly.

"Po prvním odtrénovaném týdnu jsem se dostal už i na lavičku, a nakonec jsem odehrál 10 minut v Sionu. Nikdy v životě jsem nedostal tolik zpráv, jako po tomto utkání. Všichni v mém okolí měli obrovskou radost, že jsem konečně zase hrál. Všechno šlo rychle, až jsem byl sám překvapený. Každého tréninku i minuty na hřišti si neskutečně vážím," líčí spokojeně.