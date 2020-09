Vrba z nemocnice: Jsem ok, mě jen tak něco nezlomí!

„Jsem už v pohodě, mě jen tak něco nezlomí," řekl Vrba s tím, že do smíchu mu ovšem ve středu nebylo. Po nákupu v místním obchodě nasedl do auta a cestoval do tréninkového centra Ludogorce.

„Cítil jsem, jako bych měl křeč ve stehně. Myslel jsem si, že jsem si nohu přisedl v autě, ale ani poté, co jsem si ji dal v kanceláři nahoru, ztuhnutí nepovolilo. Navíc jsem se začal potit, noha postupně zrudla. To už nebyla legrace, okamžitě jsem zašel za klubovým lékařem. Ten mě hned odvezl do nemocnice," popsal Vrba nepříjemnou událost.

V nemocnici mu nasadili kapačky a léky na ředění krve. Brzy se mu ulevilo. „Měl jsem štěstí, že jsem byl na stadionu, kde byl doktor. Těžko říct, že by se dělo, kdybych byl někde sám," dodal Vrba, který si pobude v nemocnici pět dnů. Pokud rekonvalescence půjde podle plánu, měl by se týmu opět ujmout příští týden.

„Tři dny teď nesmím vstát z postele. Doufám ale, že od úterý už budu normálně fungovat," věří bývalý kouč Plzně a české reprezentace.