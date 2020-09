Musíme teď být hodně na špičkách, obává se Rada ligových utkání po krutém vyřazení z Evropy

„Pokud dáme venku tři góly a dostaneme pět, a z toho tři po individuálních chybách, tak je to hodně špatný," uznal Rada, podle něhož právě zaváhání jednotlivých hráčů byla pro osud duelu klíčová.

DAC potrestal hned v 6. minutě zaváhání Hanuše, kdy gólman dobře neodhadl situaci a zbytečně vyběhl z branky. Jako by tím předznamenal vývoj celého zápasu. „Byla to složitá situace. Chci, aby gólman stál výš, ale tohle byla situace, kdy měl soupeř balon u nohy a on tam nemohl vůbec zasáhnout. Návrat zpátky byl horší, střelci to navíc vyšlo a překonal ho obloučkem," popsal Rada.

Jeho tým však dokázal vyrovnat. A dokonce se i dvakrát ujmout vedení. Ještě pět minut před koncem normální hrací doby svíral postupový výsledek 3:2. DAC však po drtivém finiši a zaváhání gólmana Hanuše vyrovnal na 3:3 a vybojoval další čas na rozseknutí bláznivé partie.

„Takto zkušený tým by to už měl uhrát a zvítězit. Hráli jsme hodně pasivně a z toho pramenily naše chyby," mrzelo Radu.

Vyrovnání na tým dolehlo

Jablonec ve stejné fázi vypadl z pohárové Evropy i vloni s arménským Pjunikem Jerevan, letos alespoň nestačil na mnohem silnějšího soupeře.

„Po naší druhé brance jsme úplně zbytečně přenechali iniciativu domácím a ti nám po další chybě vyrovnali na 2:2. Když jsme se opět dostali do vedení z penalty, stalo se to samé, co předtím. Přestali jsme být aktivní směrem dopředu, snažili jsme se to jen ubránit a byli jsme šest minut před koncem potrestaní vyrovnávací brankou a soupeře jsme vrátili do zápasu. Na tým vyrovnání dolehlo. Myslím však, že jsme natolik zkušení, abychom se z toho oklepali," zhodnotil. V dodatečné půlhodince už slovenský celek jasně vládl. „V nastavení jsme toho už směrem dopředu tolik neměli," souhlasil Rada.

A připustil i obavy, jak bolavé vyřazení ve spojitosti s náročným programem ovlivní zelenobílé v lize. „Z toho mám největší strach. Hráli jsme sto dvacet minut, vypadli jsme, dostali pět branek... Musíme teď být hodně na špičkách, aby se nám to neprojevilo v ligových zápasech," varoval. V pondělí hraje Jablonec na hřišti Mladé Boleslavi.