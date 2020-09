První gól za Puskás? Plšek přinesl dobrotu. Kluci čuměli jako blázen, směje se

Po přestupu z Olomouce jste na jaře gól nedal, v novém soutěžním ročníku ho slavil už dvakrát. Trefil jste se dvakrát také v letní přípravě, spadl vám balvan ze srdce?

Určitě, první gól mi hodně pomohl. Minulý půlrok jsem se hledal. Trefil jsem buď gólmana nebo dal třikrát tyč. Přitom podobné šance jsem v Olomouci proměňoval. Chybělo i štěstí.

Pokladník mužstva vás za premiérovou ligovou trefu proti Újpesti už zkásnul?

Tady to nefunguje jako v Česku. V Puskási tohle pravidlo nemají, anebo si všechno sčítají dohromady a pak to na mě za půl roku vybafnou. Nevím... Doufám, že ne (smích). Klukům jsem za gól do kabiny samozřejmě něco přinesl, ale čuměli jako blázen, co se to děje.

Dostali od vás něco na zub?

Žena pekla... Udělala víc těsta, takže jsem jim něco donesl na pekáči. Pochutnali si.

Ujal jste se role úspěšného exekutora penalt, jste na ně určený?

Domluvili jsme se až na hřišti. Před první bylo víc vlčáků, co se na ni hnalo. Až to musel rozhodnout trenér, který zařval moje jméno.

Tým šlape, přitom sezona pro vás začala jako ze zlého snu. Řada hráčů se nakazila koronavirem a k bitvě prvního předkola Evropské ligy do Hammarby jste málem neodletěli.

Začátek byl fakt šílený, vypadlo snad devět hráčů ze základu. Do Švédska jsme v podstatě jeli jako na výlet. Znal jsem tam jenom čtyři kluky, co se mnou hráli minulou sezonu. Zbytek byli junioři, pro něž to byl vůbec první zápas za áčko. Ve středu hřiště se mnou nastoupili náš jinak levý a také pravý obránce. Byli jsme tam tak nějak poskládaní a prohráli 0:3, ale ostudu jsme neudělali. Odevzdali maximum.

Hrálo se na umělé trávě, což vám situaci neulehčilo.

Byla to pro domácí výhoda, hřiště měli osahané. Prvních dvacet minut jsme ale hráli velice dobře, měli náznaky šancí. Kvůli nezkušenosti nám ale ve finále chyběla kvalita a lepší rozhodování. Pak jsme dostali první gól a už se to vezlo.

Vyřazení mrzelo i proto, že jste v případě postupu mohli narazit na evropské giganty?

Taky jsme si z toho dělali srandu, že by k nám do vesničky přijel Tottenham (úsměv). Ve hře byl i AC Milán. Škoda, ale dobrá škola. Zápas v Hammarby nám pomohl v tom, že jsme se v nezvyklé sestavě sehráli, na ligu byli už rozehraní a chytili začátek. Každej nás po utkání ve Švédsku podceňoval, ale semkli jsme se, pomáhali si navzájem, a ještě víc nás to utužilo. Máme devět bodů z dvanácti. Zvedáme se každým zápasem. I na Videotonu jsme přes porážku 1:3 hráli velice dobře. Soupeře jsme tlačili, pět minut před koncem ale dostali za stavu 1:1 smolný gól. Vstup je až nad očekávání.

Záložník Jakub Plšek s manželkou na prohlídce Budapešti.

archiv Jakuba Plška

V pátek jste zdolali 1:0 i Mezőkövesd, na který se vám v minulé sezoně vůbec nedařilo. Je výsledek pro mužstvo další velká vzpruha?

Konečně jsme to prolomili, je to náš absolutně neoblíbený soupeř. Velká spokojenost panuje i s tím, že se nám po epidemii covidu vrátil zpět skoro celý kádr a jsme zase kompletní. Pro spoustu kluků to byl první zápas po nucené pauze, celý jsme ho ale měli pod kontrolou. Hrálo se v podstatě na jednu bránu, Mezőkövesd hrozil spíš z brejků nebo standardek.

Zápas rozsekl Alex Baluta, který na jaře válel za Liberec. Jak se vám s ním hraje?

Je vidět, že s ním vzrostla kvalita na míči, na baloně je fantastickej. Překvapil mě i povahově, takže okamžitě zapadl do kabiny, což je jenom plus. Zvedl kvalitu, ale v týmu se celkově zvýšila konkurence a má sílu. V této sezoně můžeme mířit ještě dál než v minulé. Funguje to tady super. Klub se o všechno postará, každý vám pomůže.

Navíc si užíváte i fanoušky na stadionech, omezení počtu diváků v novém ročníku maďarské ligy zatím nezavedli.

Z toho jsem právě zůstal překvapený, protože už i na konci minulé sezony mohli normálně lidi na tribuny. Fanoušek musí mít roušku akorát ve vnitřních prostorech a útrobách stadionu, když jde třeba do bufetu... Ale venku si ji může sundat. Chodí obrovský počty, po fotbale byl hlad.

Fandové jsou hodně bouřliví?

Jsou to fanatici. Na nás sice chodí v průměru kolem dvou tisíc, ale když přijede tým s velkou fanouškovskou základnou, sektor hostů je plný. Když hrajeme venku, lidí chodí opravdu dost.

Bydlíte v Budapešti, zejí ulice vzhledem k uzavřeným maďarským hranicím prázdnotou?

Bez turistů je Budapešť vylidněná. Když jsme chtěli zajít do lepších restaurací, museli jsme tam dřív volat už týden dopředu, teď se do nich dostaneme i bez rezervace. Roušky jsou po celou dobu povinné ve veřejné dopravě a obchodech. Hodně se na tohle dbalo a lidi nařízení dodržovali. Vzhledem k uzavřeným hranicím jsme museli odložit pár návštěv. Rodina a kamarádi se za námi chystali. Pro mě osobně to komplikace není. Kdybych přijel do Česka, zpátky bych se dostal, ale manželku by už nepustili.

Maďarské kuchyni jste přišel na chuť, vaří vám manželka nějakou místní specialitu?

Pořád něco objevujeme, manželka furt něco vymýšlí (úsměv). I když v době první koronavirové vlny to nedělalo dobře mé váze. Dostal jsem pokáráno od našeho kondičního trenéra. Takže jsem si jídelníček už musel hlídat.