Šest fotbalistů Šachtaru kvůli koronaviru nepomůže Ukrajině

Pozitivní test na covid-19 měli brankář Andrij Pjatov a záložník Taras Stěpaněnko a také dva členové realizačního týmu Šachtaru. Kvůli tomu musel do karantény i zbytek doněckého mužstva včetně dalších čtyř fotbalistů nominovaných proti Francii. O utkání s úřadujícími mistry světa přijdou rovněž obránce Mykola Matvijenko, záložníci Viktor Kovalenko, Marlos a útočník Junior Moraes.

Tato čtveřice se podrobí testům a podle jejich výsledků se rozhodne, zda se k národnímu týmu znovu připojí na zápasy Ligy národů s Německem a Španělskem.

Francii bude ve středu chybět záložník Adrien Rabiot. Hráč Juventusu přišel do blízkosti dvou osob nakažených koronavirem a podle nařízení italských úřadů ho čeká pět dní v karanténě a dva testy. Pokud budou negativní, mohl by se Rabiot vrátit do mužstva na utkání Ligy národů proti Portugalsku a Chorvatsku.