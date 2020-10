Dril jako na vojně. Gólmani chodí po dešti "plavat" do louže

Jdou za svým trenérem kamkoli, i do vody by pro něj skočili. Tedy zatím jenom do louže. Chorvatskou metropoli Záhřeb v minulých dnech sužovaly silné deště, voda stála všude, na některých fotbalových hřištích zrovna tak. Mario Jozić, trenér brankářů juniorského týmu Lokomotivy Záhřeb, proto vymyslel zajímavou metodu, jak své svěřence maximálně zocelit - učí je plavat v louži. Na jeho pokyn jeden po druhém skáčí šipkou do malého rybníčku uprostřed hřiště, musí dokonce udělat pár temp. Pro trenéra i gólmany je to docela zábava. Podívejte se na video.