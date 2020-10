Probuzený talent Černý: Už nikdy nechci na lavičku

„Užívám si, že chodím pravidelně do zápasů. Obrovsky si vážím šance, kterou dostávám. A pochopitelně mě těší, že plním roli útočníka a střílím góly," vypravuje rodák z Příbrami, který před pár dny oslavil třiadvacáté narozeniny.

Bylo mu pouhých sedmnáct, když z Příbrami zamířil do Ajaxu Amsterdam. Slavný klub si jej vyhlédl jako jeden z největších talentů v Česku. A Černý očekávání naplňoval. Krátce po přestupu začal z pozice náhradníka sbírat první minuty, při souboji s Twente Enschede pak poprvé naskočil v základní sestavě a připsal si první gól! Na další čekal čtyři a čtvrt roku...

V sezoně 2016/2017 jej sužovalo zranění zad. Když se vyléčil a nachystal na boj o základní sestavu, přetrhl si v říjnu 2017 křížový vaz a byl mimo hru jedenáct měsíců. „V osmnácti byl top talent Ajaxu. Zranění vývoj zastavila. Zato spoluhráči přestupovali do elitních klubů. De Ligt do Juventusu, De Beek do Manchesteru United, De Jong do Barcelony. Pro Vaška celé období představovalo obrovský psychický zápřah," přemítá David Nehoda, hráčův manažer.

Když bylo jasné, že v Ajaxu šanci k návratu na výsluní nedostane, přesunul se v létě 2019 do Utrechtu. „Koupili Vaška za velké peníze. Věřili jsme, že ho trenér podrží," popisuje Nehoda.

První ligový zápas byl Černý v základní sestavě, následně šel do hry třikrát z lavičky. Pak ale střídal pozici náhradníka s tribunou. „Nebyl jsem to já. Byly tam věci, které z mojí strany nebyly dobré. Ani vztah s trenérem nebyl ideální. Celkově si to nesedlo," přiznává mladý útočník. „Vztah s trenérem se narušil. Vašek byl hodně dole psychicky. Byla to pro něj strašná sezona," rekapituluje Nehoda.

Nový dech a parádní začátek v Twente

Se svým mladým chráněncem v létě řešil další kroky. Navíc v době poznamenaná pandemií koronaviru, kdy kluby k transferům přistupují velice obezřetně. „Variantou byl přesun někam po Evropě, návrat do Česka... Stáli jsme před klíčovým rozhodnutím. Už musel potvrdit, že je výborný fotbalista. A pak se ozvalo Twente. Hodně pomohlo, že tamní trenér před lety vedl v Groningenu Ondřeje Švejdíka a měl s ním dobrou zkušenost. Na rovinu Vaškovi řekl, že mu negarantuje místo v sestavě, ale pokusí se ho dostat do formy," líčí Nehoda.

Černý byl ve všech pěti zápasech v základní sestavě. Ve třech duelech skóroval, připsal si i dvě gólové asistence. Navíc mu sudí jednu regulérní trefu nepochopitelně upřeli. „Všechno šlape od prvního dne. Vnímám rozdíl v komunikaci a důvěře. Je to perfektní od všech lidí. Je jenom na mně, abych si post udržel a pracoval na věcech, které nejsou dobré," vypravuje Černý.

Už nikdy nechci na lavičku, říká Černý

„Pro Vaška jde o obrovskou vzpruhu. Cítím z jeho hry lehkost, zase si dovolí hrát jeden na jednoho. Potřebuje jednu dobrou sezonu, aby dokázal, že na ligu má. Vždyť takovou porci minut v řadě neodehrál v Ajaxu ani v Utrechtu," popisuje Nehoda.

Mladý útočník přiznává, že byl od začátku odhodlaný bojovat. „Měl jsem v hlavě, že jde o třetí nizozemskou štaci a už musím ukázat, že jsem dobrý fotbalista. Nepustit šanci. Nechci to zveličovat. Ale je jasně se ukazuje, jak důležité je dostat prostor. Vracím se k tomu, co jsem hrál před všemi zraněními po příchodu do Ajaxu," přesvědčuje Černý. „A už nikdy se nechci vrátit na lavičku," směje se.

Otec je nejupřímnějším rádcem

S parádní gólovou bilancí pochopitelně narostlo sebevědomí příbramského rodáka. „Věřil jsem, že fotbal umím. Já o sobě nepochyboval. Uvědomuji si, že jde o správný přístup. Postupně si obnovuji návyky a automatismy, které jsem kdysi míval. Vždyť já pořád chodil na hřiště jen na pár minut. Potřebuji získat jistotu," vysvětluje Černý.

Velice důležitou „součástkou" jeho restartu je i otec. „Denně si voláme. Probíráme tréninky, přípravu na zápas. Rozebíráme všechny zápasové věci. Řeším to samozřejmě i v rámci klubu. Ale pokaždé i s tátou, který mi velice upřímně říká, co je třeba zlepšit. Pořád jsou ve hře velké rezervy," krčí rameny Černý.

Je schopen předvést neuvěřitelné věci, říká Černého manažer

I přes střelecké procitnutí a velký příděl minut na trávníku se zdráhá mluvit o konkrétních cílech. „Jen žádná čísla," usměje se. „Chci být důležitý pro tým, zlepšovat se jako hráč a být na pozici útočníka nebezpečný," vysvětluje a popisuje i změnu ve vnímání ze strany spoluhráčů: „Když vidí, že jsem efektivní a nebezpečný, využívají mě mnohem více než třeba v Utrechtu. Dostávám více přihrávek, z toho pramení větší jistota, větší šance," lebedí si Černý.

„Vašek má výborné fotbalové myšlení. Občas ho srážela hlava. Když nevidí šanci v krátkém horizontu, tak to vzdá. Psychika hraje vždy velkou roli. V případě Vaška platí, že pokud mu věří trenér, je schopen předvádět neuvěřitelné věci," vysvětluje Nehoda.

V Enschede je za hvězdu

„Osud si s ním pekelně zahrál. Neříkám, že byl vždy stoprocentní ke svým povinnostem. Ale vzal to správný konec. Už to není Vašík, který přestupoval z Příbrami do Ajaxu. Je oporou Twente. Nezasloužil si, aby kvůli jedné či dvěma chybám pořád trpěl a byl vystavován dalším zkouškám," neskrývá Nehoda, jak moc věří ve schopnosti příbramského rodáka, který si po letech i přes nepříznivou epidemiologickou situaci užívá přízeň fanoušků.

„V Enschede jsou lidé do fotbalu blázni, přístup fanoušků je až fanatický. Takže když jdu na nákup, lidé mě i s rouškou poznávají a žádají o fotografii, kartičku či podpis. I přes veškerou přízeň jsou však příznivci velice uvědomělí s ohledem na stav panující v souvislosti s koronavirem. Nicméně už se nemohu dočkat, až bude situace normální. Energie vyprodaného stadionu po vstřeleném gólu je to nejlepší, co může fotbalista zažít," těší se Černý na gólové juchání před vyprodanými stadiony. „Nic přece netrvá věčně. Vím, o čem mluvím," použije k nynějšímu napjatému stavu osobní zkušenost z fotbalového prostředí.