Trenér po rekordním výprasku: Nejde o žádnou tragédii

"Byli jsme na dovolené. Měli jsme z Ajaxu přílišný respekt a hrozně mu to usnadnili. Selhali jsme," řekl De Koning nizozemským médiím. "Ale je to fotbalový zápas, nikdo nezemřel. Utrpěli jsme porážku, která byla historická. Musíme to vzít a jít dál. V úterý nás čeká další utkání v poháru, takže hlavy vzhůru a vypnout prsa," doplnil šedesátiletý trenér.

Domácí prohráli první poločas 0:4, ale poté, co v 51. minutě přišli o vyloučeného Christiaana Kuma, se úplně sesypali. Rozjetí hráči Ajaxu mezi 54. a 87. minutou nasázeli odevzdanému Venlu devět gólů.

"Můžete mít respekt vůči Ajaxu, ale kolik branek jsme dostali z pěti metrů, jak snadno mohli zakončovat... Ale nezlomil jsem nad týmem hůl. Selhali jsme společně a musíme to přijmout jako velcí kluci. Bez ohledu na to, jak to bolí," upozornil De Koning. "Chceme tento zápas pohřbít hluboko pod zem a zalít betonem," dodal někdejší brankář.

Amsterodamský tým překonal svou nejvyšší ligovou výhru z ročníku 1971/72, kdy deklasoval Arnhem 12:1. Také střelecký rekord v utkání na soupeřově hřišti byl dosud v držení úřadujícího nizozemského šampiona, který před třemi lety zvítězil na půdě Bredy 8:0.

"Velký kompliment mému týmu. Od začátku jsme diktovali tempo hry, byli hladoví a chtěli dávat góly. Výhra 13:0 je výjimečná, rekordní. Venlo už v této sezoně ukázalo, že je schopné dobrých výsledků. Ale tohle je náš úspěch, vynutili jsme si ho sami," uvedl trenér Ajaxu Erik ten Hag.

Útočník Lassina Traoré se blýskl pěti góly a třemi asistencemi. "Naštvala nás středeční porážka s Liverpoolem v Lize mistrů. Soupeře respektujeme, ale když jsme byli na hřišti, dali jsme do toho všechno a byli ještě naštvanější," prohlásil Traoré.

Devatenáctiletý reprezentant Burkiny Faso vstřelil v jednom utkání nizozemské ligy pět branek jako první hráč Ajaxu od roku 1985, kdy se to povedlo legendárnímu Marcu van Bastenovi.