Proč dostal Vrba padáka? Média v Bulharsku mají jasno! I tak je rekordmanem

Senzace! Upgrade, který se nepovedl. Média v Bulharsku se od soboty předhánějí v tom, kdo nabídne senzačnější informaci ohledně konce českého trenéra Pavla Vrby a jeho asistentů na lavičce Ludogorce Razgrad. Angažmá netrvalo ani rok a vedení klubu došla trpělivost ve chvíli, kdy prohrál úvodní zápas skupinové fáze Evropské ligy s Antverpami. Naznačují, že vyhazov Vrby se dal očekávat. „Klub měl deset trenérů za posledních devět let," upozorňuje list Trud, že vedení nemá při sebemenším neúspěchu s kouči slitování. Text uvádí titulkem: „Ludogorec a zahraniční kouč – mise nemožná."

Mistrovský Ludogorec vsadil na českého experta Vrbu, který sbíral v posledních letech úspěchy. Doma v Česku bral s Plzní třikrát mistrovský titul, ligu vyhrál i na Slovensku se Žilinou. Jenže v bulharském klubu nevydržel ani rok. Rovněž to nandal konkurenci v nejvyšší bulharské soutěži, jenže to berou šéfové klubu skoro jako povinnost. Následně Vrba neuspěl v tamním poháru a Superpoháru, nepostoupil s týmem do skupinové fáze Ligy mistrů a také v Evropské lize začal porážkou. V tu chvíli už se Vrbova pozice podle médií jevila jako neudržitelná.

List Trud si všímá toho, že pokud se šéfové klubu rozhodnou dát šanci trenérovi z ciziny, tohle spojení nefunguje. První pokus s Portugalcem Brunem Ribeirem prý ani nestál za pořádný komentář, jeho pobyt v klubu byl velmi krátký. O několik let později vsadil Ludogorec na úspěšného Paula Autoriho. Toho získal dokonce z Brazílie a on pak nevydržel na lavičce klubu ani půl sezony. Nevyšel ani tah s bývalým koučem české reprezentace.

Jedno "nej" si ale Vrba přesto připsal. S desetiměsíčním angažmá je rekordmanem ohledně délky působení zahraničního kouče na lavičce Ludogorce. Jenže ani on na mezinárodní scéně neprorazil a musí se z klubu i s asistenty pakovat. List Trud připomíná, že když v roce 2015 odcházel z Plzně k národnímu týmu, inkasoval západočeský klub od vedení FAČR 300 000 eur, jen aby byl kouč k reprezentaci uvolněn a vedl ji na EURO 2016...

Tým nyní už podruhé v kariéře dočasně vede Stanislav Genčev, list uvádí i jména dalších koučů za uplynulých devět let. Kdo by ale měl být dalším adeptem na pořádně horkou trenérskou židli v bulharském velkoklubu, to je ve hvězdách.