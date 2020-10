Potupný debakl peklo nerozpoutal. Teď nás ale zná celý svět, smutní obránce

Rekordní debakl, výprask, který je zesměšnil před celým světem. Fotbalisté nizozemského týmu Venlo se jen těžko srovnávají s potupnou porážkou 0:13 s Ajaxem. V kabině prý nenastalo žádné peklo, spíš vládlo hrobové ticho. „Trenér neřekl ani slovo, do řeči nebylo vůbec nikomu. Je ale jasné, že to byla ostuda a my si to musíme rozebrat," přiznal obránce Roy Gelmi.