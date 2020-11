Nice se ligovou výhrou nad Angers naladilo na Slavii

Úvodní branku vstřelil po 12 minutách hry Rony Lopes po přiklepnutí Danteho. Ještě v první půlhodině hry proměnil penaltu Pierre Lees-Melou po faulu brankáře. Pátý ligový zápas s bodovým ziskem v řadě pak Nice podtrhl v 77. minutě alžírský záložník Hičam Budáví.

V té době už nebyl na hřišti Dante. Brazilský obránce se zranil v 55. minutě ve vápně soupeře. "Je příliš brzy na to říct, co se mu stalo. Podle doktora do zítřka, dokud nebude hotové vyšetření magnetickou rezonancí. Ale člověka moc neuklidní, když ho vidíte opouštět hřiště na nosítkách," řekl trenér Patrick Vieira. "Máme obavy, ale nevíme nic. To vítězství bylo i pro něj," uvedl autor druhého gólu Lees-Melou.

Nice je ve francouzské lize na čtvrté příčce, na vedoucí Paris Saint-Germain ztrácí čtyři body.

Francouzská fotbalová liga - 9. kolo: St. Etienne - Montpellier 0:1 (14. Mavididi) Angers - Nice 0:3 (12. Rony Lopes, 23. Lees Melou z pen., 77. Budáví) Dijon - Lorient 0:0 Nimes - Mety 0:1 (15. Gueye) Remeš - Štrasburk 2:1 (22. vlastní Kamara, 26. Faes - 30. Ajorque z pen.) Monako - Bordeaux 4:0 (31. a 58. Volland, 28. Ben Yedder, 30. Martins) 21:00 Lille - Lyon Sobotní výsledky