Bývalý Plzeňák dýchá s Arnhemem na záda Ajaxu. Myslím, že na titul máme, tvrdí český stoper

Během úvodní sezony, kterou zkrátila pandemie koronaviru, si za Arnhem zahrál pouze v Nizozemském poháru. V té nové se fotbalový obránce Tomáš Hájek dočkal konečně i v lize, ze sedmi úvodních zápasů zasáhl do šesti, z toho čtyři odehrál celé. Bývalý stoper Plzně navíc s Vitesse prožívá euforii, tým má shodně bodů jako vedoucí Ajax.

Má Arnhem na titul?

Zázemím a po finanční stránce určitě ano. Navíc se tým před sezonou výborně doplnil. Nevím, jestli je to podobné ve všech nizozemských prvoligových klubech, ale ve Vitesse se hráči hodně točí. Věřím, že všichni se tu udrží, do nového roku půjdeme se stejným kádrem. Titul je v našich možnostech.

Arnhmem býval vždycky ambiciózním klubem.

Přesně tak, ambice jsou tady pořád velké. Delší čas se neudělal úspěch, naposledy před pěti lety se vyhrál Nizozemský pohár. Všichni v klubu chtějí zase zažít evropské poháry.

Obránce Tomáš Hájek v dresu Plzně.

Vlastimil Vacek, Právo

Na současném postavení Arnhemu máte významný podíl také vy. Vzhledem k nízké vytíženosti v uplynulém ročníku jste v létě zvažoval hostování, v poslední době ale pravidelně nastupujete.

Mrzí mě ale, že poslední dvě utkání jsem naskočil z lavičky, což jsem po třech výhrách ze čtyř zápasů, které jsem odehrál celé, nečekal. V těch utkáních byly navíc na mužstvo výborné reference. Mluvil jsem o tom s trenérem, byl jsem naštvaný. Jsme ale otevření k dialogu, nemáme mezi sebou žádný problém.

Jak vám vysvětlil, že vás posadil?

Prý se rozhodl pro něco jiného. Můžu být naštvaný, jak chci, nic ale nezměním. Pátrat, proč sáhl ke změnám, nemá smysl. Je strašně důvodů, co si můžu myslet já nebo ostatní. Ale jediný trenér ví, jak se věci mají. Musím makat dál a věřit, že se zase dostanu do základu.

Upřímně, věřil jste po minulé sezoně, že vůbec nějakou šanci dostanete?

Pomohla mi svým způsobem koronavirová doba. Šanci jsem využil, tým vyhrává. Jsme v euforii, prožíváme nadšení. Také z toho, jaké výkony podáváme. Bude důležité, až na nás přijde slabší období, které se nevyhne ani nejlepším celkům, jak zareagujeme. Tehdy bude potřeba projevit vnitřní sílu a najet zpátky na vítěznou vlnu. Abychom ukázali, že tohle nebyl jenom výkřik do tmy.

Užil jste si nedávný střet s Ajaxem?

S Ajaxem nebo s Eindhovenem jde o sváteční zápasy. Co Ajax předvedl v předminulém ročníku Ligy mistrů, byla fantazie. Sice potom rozprodal tým, ale pořád je v Nizozemsku top klubem s nádherným stadionem.

Kanonáda Ajaxu

sntv

Před týdnem Ajax nasázel Venlo třináct gólů. Jaký ohlas vzbudil výsledek v Nizozemsku?

Jedni říkají, že výsledek je krásný, že padlo hodně gólů. Druzí však tvrdí, že takové skóre vypovídá o úrovni nizozemské ligy. Jenže tak to vůbec není. Do čeho Ajax kopnul, spadlo do brány. Ani Venlo není vůbec špatné.

Jak vám nizozemský fotbal chutná?

Jde o náročnější styl fotbalu. Pochopitelně každý trenér razí jinou filozofii. Náš si hodně zakládá na kreativitě. Přijde mi, že v Česku se hodně mluví o naběhaných kilometrech během zápasu. Ale tento parametr tady není priorita.

Ale také musíte běhat...

Jasně, taky hodně běháme, presujeme, kouč chce po nás dodržovat taktický plán. Ale když se něco nepovede, ztratí se míč a vybojuje se zpátky, je to mnohem lepší než hrát zanďoura. Každopádně ofenzivní hráči jsou v nizozemské lize na úplně jiné úrovni než ti v Česku. Mají vyšší kvalitu. Někdy ale vůbec neřeší, jestli přijdou o míč nebo jestli dají nebo nedají gól. Mají tohle na salámu.

Vládnete holandštinou, nebo využíváte výhradně angličtinu?

Prakticky stoprocentně používám angličtinu. Když někoho potkám, dokážu se ho holandsky zeptat, jak se má a podobně. Rozumím psanému. Ale mluvení je něco jiného. Angličtina je tisíckrát jednodušší.