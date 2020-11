Lavičku neznal, teď Novák čeká ve Fenerbahce na šanci. Až přijde, musím ji využít, říká obránce

Zakouší nepoznané. Po letním přestupu do Fenerbahce čeká fotbalový obránce Filip Novák na šanci. Ve slavném tureckém klubu, kam se přesunul po dvou a půl úspěšných letech v Trabzonsporu, zatím vysedává na lavičce, což v kariéře nezažil. „Bohužel jsem se po příchodu do klubu zranil, po doléčení už začínala liga. Nebyl prostor vstupovat do sestavy. Takže čekám na šanci, věřím, že ji brzo dostanu," říká 30letý reprezentant.