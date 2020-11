Další slávista do Premier League? Ve hře je balík, cena prý dál raketově poroste!

V Anglii mají jasno! Další slávista se bude brzy stěhovat do anglické Premier League. List The Mirror tvrdí, že na Ostrovy přesídlí český reprezentant Alex Král. Ten z Edenu odešel do ruského Spartaku Moskva, ale teď se prý chystá jeho přesun do Anglie. List píše o Královi jako o české hvězdě a tvrdí, že zájemci zaplatí za hráče až třicet milionů liber, tedy zhruba 860 milionů korun. Mirror připomíná, že zájmu o Krále pomohly i skvělé výkony bývalých slávistů Tomáše Součka a Vladimira Coufala ve West Hamu.