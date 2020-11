Kapitánská páska? Pocta! Ale lídrem chci být i bez ní, hlásí Pospíšil

Čtyři roky válí v polské lize za Jagellonii a daří se mu náramně. Jinak by se Martin Pospíšil nestal kapitánem mužstva. O to víc by si přál, aby se jeho tým zvedl a dotáhl na elitní týmy v tabulce. "Snad uděláme do konce roku sérii dobrých výsledků a doženeme nejlepší," přeje si zkušený fotbaista, kterému v létě končí v polském klubu smlouva. Prodlouží kontrakt, nebo se bude stěhovat ke konkurenci? I o tom mluví v rozhovoru bývalý špílmachr Sigmy Olomouc či Jablonce v rozhovoru pro Sport.cz.

K posledním zápasům jste nastoupil jako kapitán Jagiellonie. To je pro vás pořádná a hlavně příjemná změna, co?

Neřekl bych, že se něco zásadně změnilo. Už jsem tady čtvrtým rokem a snažím se být stále lídrem i bez pásky. Náš kapitán byl zraněný, byl to jen záskok na dva zápasy.

Stát se kapitánem v zahraničním klubu, to se hráčům z ciziny jen tak někomu nepovede.

Znamená to pro mě strašně moc a je to ohromná pocta. Přece jenom jsem cizinec a být jako cizinec kapitánem je pro mě myslím super vizitka. Je to odměna a ocenění mé práce za ty roky, co tu jsem. Beru to tak, že si mě v klubu váží.

Máte nějaké osobní ambice, kam se s týmem posunout v tabulce?

Ambice jsou vždycky ty nejvyšší. Bohužel už je to třetím rokem jako na houpačce. Zahrajeme super zápasy proti nejlepším týmům a pak na to nenavážeme v dalších utkáních. Naposledy jsme ale dali pět branek, takže věřím, že to byl ten zlom a my nastartujeme. Uděláme do konce roku sérii dobrých výsledků a dotáhneme se mezi nejlepší týmy ligy.

Sezonu poznamenal COVID, jak to vidíte v Polsku a jak se to dotklo vás?

Řekl bych, že je to hodně podobné jako u nás v Česku, co se týče běžného života. Na fotbal to žádný vliv nemělo, jsme pravidelně testovaní, takže je minimální riziko. Trochu jsem nechápal, když se zastavila v Česku liga, to bylo pro mě nepochopitelný.

Smlouva vám v létě končí, probíhají už nějaká jednání o vaši budoucnost?

Je jasné, že když hráči končí kontrakt, tak se kolem vždycky něco děje. Na nové smlouvě jsme se zatím nedomluvili a já vnímám čím dál větší zájem od konkurence. Všechno má ale na starosti pan Paska s Edou Pečem, kterým maximálně důvěřuji a věřím, že společně vybereme tu nejlepší možnost pro moji budoucnost.