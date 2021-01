Tragicky zesnulá legenda by musela být hrdá! Demitrův syn oslavil premiéru vítězným gólem

Fotbalisté Trenčína v přípravné zimní Tipsport lize porazili Skalicu 3:0. Pozorné fanoušky nejvíce zaujalo jméno autora první vítězné branky. V 53. minutě si ji připsal dorostenec Lucas Demitra, který byl přitom vůbec poprvé nominován do prvního týmu.

Slovenská hokejová legenda by musela být na syna hrdá! Pavol Demitra († 36) vychovával se svou manželkou Majkou dvě děti, dceru Zaru a syna Lucase.

Zara je atletkou, Lucas fotbalistou. Velmi talentovaným, prosadil se už do slovenské reprezentace do 18 let a zájem o něj projevuje třeba Ajax Amsterdam, slavný klub vyhlášený výchovou mladých hráčů.

Pavol Demitra byl nejen slavný, ale také mimořádně oblíbený hokejista. S Trenčínem získal ligový titul na ledě, syn se zkouší prosadit na trávníku. Předpoklady má velké, ve své kategorii patří k nejlepším na Slovensku.

Po tragicky zesnulém hokejistovi byla v Dubnici nad Váhom pojmenovaná základní škola, kterou navštěvoval, a v Trenčíně hokejový stadion. Jeho číslo 38 bylo navždy vyřazeno ze série dresů slovenské reprezentace. Lucas při fotbale nejraději obléká dres s číslem 11 na zádech.

„V kabině mě přijali výborně. Doufám, že se v áčku udržím a budu se zlepšovat," přeje si spokojený střelec.

Ve druhém úterním duelu turnaje remizovala pražská Dukla s Hradcem Králové 3:3.