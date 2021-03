Fotbalový klub Rangers F.C. patří mezi nejstarší fotbalové kluby na světě, založen byl již roku 1872 čtyřmi kamarády Peterem Campbellem, Williamsem McBeathem, Mosesem McNeilem a jeho bratrem Peterem.

O osmnáct let později byli Rangers jedním z deseti zakládajících týmů Skotské fotbalové ligy, kterou hned v první sezoně vyhráli společně s Dumbartonem.

Od svého založení vyhráli "The Light Blues" skotský titul čtyřiapadesátkrát, čímž drží dělený světový rekord v rámci domácích ligových soutěží, Skotský pohár třiatřicetkrát a Skotský ligový pohár sedmadvacetkrát. Největším úspěchem na mezinárodním poli je vítězství v Poháru vítězů pohárů (dnešní Evropská liga) v roce 1972.

Největší ikonou protestantského klubu z Glasgow je bezesporu Bill Struth - ten v klubu působil jako hlavní manažer dlouhých 34 let (1920-1954), během kterých dokázal osmnáctkrát vyhrát ligový titul, desetkrát Skotský pohár a dva ligové poháry.

Skvělé období Rangers zažívali také v letech 1988 - 1997, kdy ovládli domácí soutěž devětkrát v řadě. Naposledy se jim to podařilo v roce 2011.

Rangers FC Logo Rangers FC wallpapersafari.com Název a rok založení: Rangers Football Club, 1972 Domácí stadion: Ibrox Stadium v Glasgow, kapacita 50 817 Barvy klubu: Modrá, bílá, červená Úspěchy: Mistr Skotska 54x (1891, 1899-1902, 1911-13, 1918, 1920-21, 1923-25, 1927-31, 1933-35, 1937,1939, 1947, 1949-50, 1953, 1956-57, 1959, 1961, 1963-64, 1975-76, 1978, 1987, 1989-97, 1999-2000, 2003, 2005, 2009-11), vítěz Skotského poháru 33x (1894, 1897-98, 1903, 1928, 1930, 1932, 1934-36, 1948-50, 1953, 1960, 1962-64, 1966, 1973, 1976, 1978-81, 1992-93, 1996, 1999-00, 2002-03, 2008-09), vítěz ligového poháru 27x (1947,1949, 1961-62, 1964-65, 1971, 1976, 1978-79,1982, 1984-85, 1987-89, 1991, 1993-94, 1997, 1999, 2002-03, 2005, 2008, 2010-11) Mezinárodní úspěchy: Vítěz Poháru vítězů pohárů (1972), finalista Poháru UEFA (2008), finalista Superpoháru UEFA (1972) Legendy klubu: John Greig, Brian Laudrup, Jim Baxter, Ally McCoist, Paul Gascoigne

Insolvence a pád do čtvrté ligy

Rangers působili v nejvyšší ligové soutěži od jejího založení až do roku 2012, kdy vedení kvůli obrovským dluhům požádalo o vstup do tzv. nucené správy. Kvůli tomu bylo klubu podle ligových pravidel odečteno deset bodů.

Tradiční skotský klub se pokusil zachránit založením nového spolku, vstupu do procesu likvidace se však zabránit nedokázalo. Klubová aktiva byla prodána nové společnosti Sevco Scotland Ltd (později přejmenována na The Rangers Football Club Ltd) a Rangers byli přeřazeni do čtvrté nejvyšší soutěže.

Velká část soupisky hrát čtvrtou soutěž odmítla, Rangers i přesto dokázali nižší soutěže ovládnout a během čtyř sezon se dostali zpátky mezi elitu.

Old Firm derby s Celticem

Slavná rivalita dvou nejslavnějších skotských celků je zakořeněná hluboko ve skotské kultuře a daleko přesahuje fotbalový svět. Fanouškovská základna Rangers byla odjakživa převážně protestantská a hlavně skotská, zatímco fanoušci Celticu jsou katolíci a irští Skotové.

Rivalita s politickým, kulturním a sociálním pozadím však pomalu upadá, v současnosti nejsou sňatky mezi oběma stranami žádnou raritou jako kdysi, navíc mnoho hráčů jiného náboženského vyznání hájí barvy druhého týmu.

Fotbalové zápasy obou stran však zůstávají extrémně vyhecované, během slavného derby několik fanoušků dokonce zemřelo.

Nádherný stadion Ibrox

Největší tragédií fotbalových Rangers byla událost z 2. ledna 1971, kdy právě během derby se zeleno-bílým Celticem, které navštívilo více než 80 tisíc lidí, zemřelo při mačkanici u jednoho z východů 66 fanoušků a dalších 200 bylo zraněno.

Od zmíněné události prošel domácí stadion Rangers řadou renovací a momentálně má kapacitu necelý 51 tisíc míst. Stánek na jihozápadě Glasgow je jedním z nejlépe hodnocených stadionů podle UEFA a může hostit všechny vrcholné akce.

Sezona 2020/21 a soupiska

Probíhající ročník je třetí sezonou současného trenéra Stevena Gerrarda u týmového kormidla a fanoušci Rangers si mnou ruce. "The Gers" zatím v celé sezoně neprohráli a s dominantním skóre 70 vstřelených a 9 obdržených branek jednoznačně skotskou soutěž vedou.

Podobně se jim daří také v Evropské lize, kde ve skupině s portugalskou Benfikou, Standardem Lutych a Lech Poznaní jen dvakrát remizovali a postoupili z prvního místa. Jízdu Gerrardových svěřenců poté nezastavily ani belgické Antwerpy, které Rangers porazili 4:3 a 5:2.

Aktuální soupiska týmu (3.3.2021) Brankáři Allan McGregor (Sko.), Andy Firth (Ang.), Jon McLaughlin (Sko.) Obránci James Tavernier (Ang.), Calvin Bassey (Ang.), Jack Simpson (Ang.), Filip Helander (Švé.), Connor Goldson (Ang.), Nathan Patterson (Sko.), Nikola Katič (Chor.), Leon Balogun (Nig.), Borna Barišič (Chor.) Záložníci Ianis Hagi (Rum.), Ryan Jack (Sko.), Steven Davis (Sev.Ir.), Ryan Kent (Ang.), Bongani Zungu (JAR), Joe Aribo (Nig.), Glen Kamara (Fin.), Jamie Barjonas (Sko.), Scott Arfield (Kan.) Útočníci Jermain Defoe (Ang.), Cedric Itten (Švý.), Alfredo Morelos (Kol.), Scott Wright (Sko.), Greg Stewart (Sko.), Kemar Roofe (Jam.),

Největšími hvězdami skotského giganta jsou kolumbijský útočník Alfredo Morelos, skvělou sezonu zažívá také Jamajčan Kemar Roofe nebo kapitán James Travarnier, který z pozice obránce letos v lize zaznamenal již 11 branek a 9 asistencí. Ten však bude kvůli zranění proti Slavii chybět.