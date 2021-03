Blikanec! Slavnému trenérovi před bitvou se Slavií ruply nervy

Měl by být v naprosté pohodě a lebedit si, jak jeho tým válí. Rangers vedou skotskou nejvyšší soutěž o osmnáct bodů a už v neděli mohou předčasně oslavit mistrovský titul. Jenže Steven Gerrard dál prožívá emotivně každé vystoupení svých Jezdců. V poločase utkání v Livingstonu se za stavu 0:0 pustil do rozhodčích kvůli tomu, že dostal kolumbijský útočník Morelos žlutou kartu za simulování po střetu v pokutovém území.

Gerrard vystartoval za arbitry duelu na hřiště a rozhodl se je počastovat peprnými výrazy, aby jim bylo jasné, že se jim první poločas podle jeho názoru hodně nepovedl. „To jste pos..i, tohle bylo špatně," soptila někdejší hvězda anglického Liverpoolu. Incident pochopitelně zaujal i televizní kamery, a tak mu média věnují patřičnou pozornost.

Sudí na běsnění bývalého anglického reprezentanta výrazněji nereagoval, což jen vystupňovalo jeho hněv. „Ty se mnou nemluvíš," zuřil Gerrard. „Nemohu," odvětil krátce rozhodčí a kráčel do kabin. „Vím, proč se mnou nemluvíš, je to proto, že jsi to pokazil. A ty to dobře víš," zlobil se Gerrard. Za svůj blikanec viděl žlutou a v rychlém sledu i červenou kartu.

I bez trenéra, kterému ruply nervy, Rangers nakonec po přestávce dosáhli vítězství. Livingston ale dlouho vzdoroval, jediný gól inkasoval pátý tým tabulky až v 87. minutě právě od Morelose.

Gerrardův tým tak má v čele tabulky luxusní osmnáctibodový náskok a už v neděli by mohl dokonce předčasně slavit mistrovský titul. Jezdci hrají v sobotu proti St. Mirren. Šampiony by se stali ve chvíli, když by druhý Celtic nevyhrál nedělní utkání proti Dundee United.

Další důležitý zápas čeká Rangers už za týden ve čtvrtek, to totiž rozehrají osmifinále Evropské ligy proti pražské Slavii.

