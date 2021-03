Pyrotechnika, dělbuchy, šarvátky. Pekhartovi za zády zuřila demonstrace

Lídr polské fotbalové ligy Legia Varšava o víkendu porazil Wartu Poznaň 3:2. Nejlepší střelec soutěže Tomáš Pekhart nastoupil až do druhé půle. Český útočník musel být rád, že stejně jako ostatní aktéři zápasu jen slyší, co se děje za branami stadionu. Tam to žilo! Fanoušci Legie demonstrovali proti zákazu vstupu diváků do hlediště kvůli covidu-19. Jako důrazné argumenty použili dělbuchy a světlice, došlo i na šarvátky, takže policisté měli plné ruce práce. Podívat se můžete v přiloženém videu.