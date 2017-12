Divoký večírek s krásnými ženami? Fotbalový raubíř prozradil své vánoční přání

Divoký večer plný krásných žen, oslava v klubu s mořem alkoholu. Co jiného by si měl fotbalový bouřlivák Mario Balotelli od Ježíška asi tak přát. Útočník, který momentálně hraje francouzskou ligu za Nice, překvapil. Rád by se totiž vrátil na Ostrovy, kde by chtěl hrát za Manchester City. A klidně zadarmo!