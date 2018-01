Koubek si ve Francii zjednal respekt, těší se i na druhého potomka

Chtějí mít co nejdříve klid a středeční výhra 2:1 v Lille fotbalistům Rennes k posunu do středu tabulky francouzské ligy výrazně pomohla. Tři body mužstvu znovu vychytal český reprezentační brankář Tomáš Koubek. "Cítím, že mě všichni vnímají jinak než při příchodu," libuje si bývalý gólman Sparty, Liberce či Hradce Králové.

Francouzská termínová listina uhání v lednu dál. Rennes má zatím v novém roce bilanci dvě vítězství a dvě porážky.

"První zápas byl v poháru proti PSG a nedopadl dobře. Pařížané hráli s obrovskou chutí, dostali jsme šest branek a začátek roku nám zhořkl. Dostali jsme nejtěžšího možného protivníka a musíme to vzít jako další zkušenost do budoucna. Poté jsme však postoupili přes Toulouse do semifinále ligového poháru a ze dvou ligových zápasů vytěžili tři body. Není to na oslavu, ale ani na svěšení hlavy. Zápasy jdou v rychlém sledu a my se už nyní chystáme na víkendový souboj s Angers," hodnotí Tomáš Koubek v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která reprezentanta zastupuje.

Středeční zápas v Lille rozhodlo Rennes v posledních 10 minutách. Český gólman ještě za stavu 1:0 pro domácí chytil velkou šanci soupeře. "Měl jsem za celý zápas prakticky jeden pořádný zákrok, ale byl asi pro vývoj utkání klíčový. Na vítězství se podílel celý tým a já jsem rád, že jsem mohl svým dílem přispět. Nepamatuji se, kdy bych měl tak málo dotyků s míčem, ale také o těchto zápasech je brankářské řemeslo. Tabulka je obrovsky vyrovnaná a pro další vývoj sezóny jsou tři body velmi důležité," kvituje Koubek.

Proti Marseille chytil penaltu

V předchozím ligovém zápase mužstvo narazilo na Marseille. Přestože český gólman chytil penaltu, podlehlo soupeři ze špičky tabulky 0:3. Koubkovi se znovu vybavilo utkání s Libercem se stejným soupeřem.

"Pokaždé si proti Marseille vzpomenu, že to byl jediný francouzský soupeř, na kterého jsem narazil před příchodem do Rennes. Zápas v libereckém dresu mi hodně vyšel, takových duelů brankář nezažije moc. Je to tím pádem vždycky trošku speciální duel, ale na nostalgii není čas..."

V Rennes mají jasné cíle. Chtěli by do Evropské ligy. Cesty jsou dvě - jednou je vítězství v ligovém poháru, druhou pak 5. místo v lize. V semifinále poháru však opět čeká PSG...

"Bude to potřetí v relativně krátké době, kdy se s nimi potkáme. Jsou rozjetí, šance si vytvářejí na počkání a individuální kvalitou je dokážou také proměňovat. Pokud si pomohu tradičním sportovním rčením - nemůžeme je porážet, ale porazit ano. I kdyby to mělo být s velkým štěstím nebo na penalty. Zahrát si finále ligového poháru by bylo obrovským zážitkem pro celý klub," přeje si Koubek.

Cítí se maximálně šťastný

Ve Francii se uvedl skvěle, byl v podzimní TOP sestavě posil celé ligy. "Cítím, že mě všichni vnímají jinak než při příchodu. Dokázal jsem v několika zápasech pomoct, berou mě spoluhráči, fanoušci i média. Nicméně rozhodující budou dosažené výsledky na konci sezóny. Věřím, že se mohu nadále zlepšovat a že vysoký potenciál má celý tým. Pokud se povede splnit cíle a předvádět dobrý fotbal, budeme spokojeni všichni," líčí.

Daří se mu nejen sportovně, ale i v osobním životě. Čeká druhý přírůstek do rodiny. Cítí se maximálně šťastný. "Je pravdou, že vše do sebe zapadá. Jsem zdravý a mohu chytat, především je však zdravá rodina, což mi dodává potřebný klid a pohodu. Malá už začíná chodit do školky a my se těšíme, že už brzy budeme čtyři. Prožívám období, kdy mi nic nechybí a těším se na každý den a na každý trénink," pochvaluje si Koubek.