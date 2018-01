Přestup do Trabzonsporu? Zatím největší moment v kariéře, hlásí reprezentant Novák z Turecka

„Přicházím s úplně stejným cílem jako do Dánska. Chci se ukázat a dokázat, že se prosadím i v jiné lize. Doufám, že se mi to podaří. Zatím je to pro mě největší moment v kariéře," prohlásil reprezentační obránce.

Do Turecka odletěl ve středu večer, ve čtvrtek úspěšně podstoupil zdravotní prohlídku a poté podepsal smlouvu.

„Trochu se to všechno protahovalo, byly tam nějaké problémy, ale nakonec se to dotáhlo. Zapojil jsem se už i do tréninku. Sice jen s asistentem trenéra, měli jsme takový lehký výklus a spíše jsme se naladili na páteční trénink, který už bude normální. Jsem na něj zvědavý," pověděl bývalý hráč Jablonce, jenž v Dánsku strávil dvě a půl sezóny. Na podzim s Midtjyllandem vybojoval první místo v tabulce. Bitvu o titul tak vyměnil o boj o evropské poháry. I proto se mu z Dánska neodcházelo snadno.

„Bylo to těžký, hodně těžký, protože všichni v klubu mě tam chtěli a nebylo s nimi lehký přestup vyjednat. Nakonec se to všechno podařilo. Je mi líto, že s nimi nebudu bojovat o titul, když jsme to tak hezky rozehráli. Na druhou stranu mám před sebou další cíl, a to je být úspěšný s Trabzonsporem a bojovat o Evropu nebo Champions League," přiznal dvanáctinásobný český reprezentant.

Přítomnost Slováků pomohla

Přestup do sedmého celku Süper Lig mu usnadnila i přítomnost čtyř Slováků v týmu. V kádru figurují Tomáš Hubočan, Matúš Bero, Juraj Kucka a Ján Ďurica.

„Usnadnilo mi to tu. Ihned mě přivítali. Dojmy jsou dobré, všechno zatím klape a jsem rád, že jsem tady," uvedl. V poslední době byl nejvíce v kontaktu s Ondřejem Čelůstkou, který hraje za Antalyaspor.

„Od něj jsem dostal nejvíce informací a na začátek mi dal hodně rad. Psal mi i David Pavelka. Všechno je to v pohodě," poznamenal.

Momentálně se už soustředí na nedělní zápas s Konyasporem. „V pátek na něj odlétáme. Je pro nás hodně důležitý, takže veškeré stěhování, bydlení a takové věci nechávám až na příští týden," řekl s tím, že už se těší na bouřlivou atmosféru v turecké nejvyšší soutěži. „Teď hrajeme venku, ale pak máme doma Fenerbahce, což je pro ně největší zápas, bude vyprodáno, 40 tisíc diváků na novém stadiónu. Moc se na to těším, bude to něco jiného, než jsem dosud zažíval," uzavřel Filip Novák.