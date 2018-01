Mor a cholera! Předseda Lyonu nevybíravě označil šéfy Guingampu a PSG

Aulas v rozhovoru pro televizní kanál deníku L'Équipe odpovídal na řadu otázek včetně toho, jaké má rád víno, nebo kdo je jeho nejoblíbenější hráč. Když dostal dotaz, jestli by si vybral Bertranda Desplata z Guingampu, nebo Násira Chelajfího z Paris St. Germain, odpověděl, že je to jako volba mezi morem a cholerou. Zvolil by však Chelajfího.

Na vystoupení osmašedesátiletého funkcionáře dnes zareagovalo vedení francouzské federace a vyzvalo ligovou disciplinární komisi, aby s ním zahájila řízení.