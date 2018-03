Účast na MS v ohrožení! Fotbalová hvězda trucovala a definitivně skončila v rezervě

Dost draho vyšlo Aminu Younesovi jeho trucování. Ofenzivní fotbalista Ajaxu Amsterdam odmítl naskočit jako střídající hráč do zápasu s Heerenveenem a trenér Erik ten Hag ho definitivně do konce sezóny přeřadil do rezervního týmu, kde už strávil poslední dva týdny. Čtyřiadvacetiletý německý reprezentant klub v létě opustí, přestoupí totiž do italské Neapole.