Kouč Paris SG se po korunovaci loučil, i když katarský majitel tvrdí, že nového trenéra ještě nemá

„Všechno jsou to jen spekulace a dohady, protože žádná dohoda s novým trenérem neexistuje, natož aby byla podepsaná," tvrdil sice po zisku titulu prezident klubu Al-Khelaifi, jenže jeho slova jsou vnímána jen jako diplomatické vyjádření, které nemá hráčům a stávajícím trenérům pokazit oslavy.

„Jsme šampióny, což je skvělá věc, takže buďme pozitivní. Zvlášť když sezóna ještě neskončila a my máme ještě možnost vyhrát i domácí pohár. S trenérem, jenž má až do jejího konce platnou smlouvu," nezmínil se katarský majitel slovem o tom, že by s Emerym počítal i do budoucna.

Španělskému trenérovi je to jasné. Na předchozí štaci v Seville dovedl mužstvo ke třem triumfům v Evropské lize, s Paris SG však na evropské pohárové scéně neprorazil, což mělo být jeho prioritou. Loni vypadl v Lize mistrů s Barcelonou, i když ji v prvním osmifinále porazil 4:0, letos se stal jeho osudem ve stejné fázi soutěže Real Madrid.

„Klubové ambice jsou mi jasné. Paris SG musí být nejlepší ve Francii a pokračovat ve vzestupu v Evropě," přiznává Emery, že účast v osmifinále byla pro katarské majitele málo.

„Kdybychom vyhráli francouzskou ligu někdy před dvaceti lety, byl by náš primát vnímán jako něco velkého a úžasného. Jenže teď? Získali jsme sedmý primát a zařadili se za St. Etienne pyšnící se deseti prvenstvími, Marseille mající devět titulů a Monako a Ńantes osm, ale to nestačí," povzdechl si španělský trenér vědom si toho, že jeho mise u Seiny je u konce.

„Své filosofii a projektu, s nímž jsem do Paříže přišel, ale dál věřím. Klub se musí nejprve stát nejsilnějším ve Francii a až pak může pokračovat v cestě vzhůru v Lize mistrů," připomínal při korunovaci. Mimochodem už páté během posledních šesti let.

„Věřím v tento projekt. Věřím v další vzestup týmu a jeho úspěchy v Champions League. A je jedno, zda to bude se mnou či beze mě," bylo při oslavách titulu na Emerym patrné, že je se koncem v Paris SG smířený a už myslí na návrat do Sevilly.