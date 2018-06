Ztracená generace? Střeštík tyhle řeči slyší nerad

Na hřišti vynikal technickými kousky i lehce extravagantním vzhledem. Fotbalový záložník Marek Střeštík, člen stříbrného týmu ze světového šampionátu do 20 let v roce 2007 v Kanadě, ale zmizel českým fanouškům na dlouhou dobu z očí. Už sedm let působí v Maďarsku, kde čerstvě postoupil s týmem Kisvárda do nejvyšší soutěže.

„Líbí se mi tam. Udělal jsem si jméno, se ženou a synem jsme v Maďarsku spokojeni," tvrdí jednatřicetiletý hráč, jenž se narodil ve slovenském Komárně. „Mamka z Maďarska pochází. Už od mala jsem tudíž trochu uměl řeč. Poslední dobou jsem se zdokonalil natolik, že už mnozí ani nepoznají, že jsem cizinec," usmívá se bývalý hráč Brna a Sparty, s níž v roce 2010 získal mistrovský titul.

To už měl na kontě i start v seniorském národním týmu, v přípravném zápase s Dánskem střídal na závěrečnou čtvrthodinu. I v Maďarsku zvedl Střeštík v roce 2013 v dresu Györu nad hlavu pohár pro vítěze ligy. Oslavy ale pro něj měly hodně trpkou příchuť. V rozhodujícím utkání o titul totiž zlomil ostrým skluzem kotník Leonardovi z Ferencvárosu Budapešť a vyfasoval pětiměsíční distanc.

Vrátí se do Zbrojovky?

„Byla to nešťastná náhoda. Chtěl jsem se mu omluvit, ale on to odmítl. Nakonec se vrátil na hřiště o týden dřív než já," nevzpomíná se mu lehce.

Nemá rád ani řeči na téma, že čeští mladíci, kteří překvapili před jedenácti roky na MS, pak většinou nenaplnili očekávání. „Ať si každý říká, co chce. Já jsem ale se svou kariérou spokojený. Jo, nehrál jsem v Anglii, ale třeba jsem na to ani neměl," přemítá Střeštík.

Manželku si našel před lety v Brně, s nímž v sezóně 2007/2008 usiloval do posledního kola o účast v evropském poháru. „To byly krásné časy. Nezapomenu, jakou mi tehdy starší spoluhráči Honza Trousil a Tomáš Polách dávali čočku. Zpětně musím ale říct, že oprávněně," uznává.

Je možné, že do kabiny Zbrojovky brzy znovu vstoupí. Patří totiž mezi vytipované posily, které by mohly mužstvu pomoct zpět mezi elitu. „Nikdy jsem nevyloučil, že se jednou do Brna vrátím. Ale zatím nevím kdy," nechce zatím údajné námluvy komentovat.