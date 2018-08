Další rána pro Real? Po Ronaldovi může přijít o další hvězdu, Modrič chce odejít do Interu Milán

Zatím marně do svých řad lákají Edinsona Cavaniho, Edena Hazarda či Roberta Lewandowského. Slavný Real Madrid se snaží zacelit díru po své ikoně, nahradit třiatřicetiletou superstar Cristiana Ronalda však bude hodně těžký úkol. A co hůř. Vedení Bílého baletu aby se začalo bát, že přijde i o další oporu Luku Modriče.

Chorvatský vicemistr světa navíc dle dostupných informací o odchod ze Santiago Bernabéu stojí. Podle Gazzetta dello Sport se čtvrtý tým posledního ročníku Série A chystá v nejbližších dnech vydat prohlášení o podpisu smlouvy se špičkovým záložníkem, jehož jméno však zatím zůstává tajné.

Dle spekulací médií by však mělo jít právě o Modriče. Pokud by Modrič do Interu opravdu přestoupil, stal by se již čtvrtým chorvatským fotbalistou v klubu. Černo-modrý dres již oblékají Marcelo Brozovič, Ivan Perišič a Šime Vrsaljko, který přichází na hostování s obcí na přestup z Atlétika Madrid.

Podle serveru skysports.com však bude uzavření kontraktu velmi problematické, protože vedení Realu nebude chtít po Ronaldově ztrátě přijít o dalšího klíčového muže týmu.

Alespoň nějakou dobrou zprávou pro úřadujícího šampióna Ligy mistrů by mohl být příchod Thibauta Courtoise z Chelsea. "Když mě nepustíte, tak ještě rok zůstanu, ale nedostanete nic," hrozí klubu belgický gólman. (VÍCE ČTETE ZDE)