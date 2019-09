Vedení fotbalové Valencie odvolalo trenéra Marcelina

U fotbalistů Valencie skončil s okamžitou platností trenér Marcelino. Vedení španělského klubu oznámilo, že s čtyřiapadesátiletým koučem, jenž tým v uplynulé sezoně dovedl do Ligy mistrů, po dvou letech ukončilo spolupráci.

"Valencie dnes oznámila Marcelinu Garcíovi Toralovi, že už není trenérem A-týmu," uvedl klub v oficiálním prohlášení. "Klub by mu rád poděkoval za jeho práci a oddanost a přeje mu úspěšnou budoucnost."

Marcelino dovedl v minulé sezoně Valencii k triumfu ve Španělském poháru, v Evropské ligy jeho svěřenci došli do semifinále. Po třech kolech aktuálního ročníku španělské ligy má mužstvo na kontě po jedné prohře, remíze a výhře.

Podle španělských médií by měl Marcelina nahradit bývalý trenér národního týmu do jednadvaceti let Albert Celades. Klub zatím informaci nepotvrdil.