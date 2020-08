Uražená hvězda Realu: Klidně si dva roky nekopnu do míče, ale budete platit

Válka pokračuje! Hvězda Realu Madrid sice dobře ví, že je v Bílém baletu na odpis a trenér Zinédine Zidane s ní nepočítá, z klubu ale odejít nehodlá. Prasklo totiž, že je Gareth Bale připravený klidně odsedět zbytek angažmá na tribuně, jen když ho Real bude platit. Smlouvu má do léta 2022. Hráč si včetně bonusů může přijít až na třicet milionů liber ročně. Velšan údajně nepřekousl, že jej loni v létě šéfové madridského gigantu neuvolnili do Číny.

Bale už před rokem věděl, že s ním trenér Zidane nepočítá. V Madridu proto balil a chystal se hrát v Číně. Tamní klub mu nabízel pohádkovou smlouvu a vše vyhlíželo tak, že se Real hráče rád zbaví. Jenže na poslední chvíli začal španělský gigant požadovat po čínském rivalovi odstupné a z obchodu sešlo. A od té doby to mezi Realem a hvězdou z Walesu vře víc a víc.

V závěru sezony si média několikrát všimla, jak si Bale dělá na lavičce legraci z toho, že nehraje. Předstíral třeba, jak je rád, že si na místech pro náhradníky schrupne. Naposledy pak trenér Zidane připustil, že Bale odmítl odjet k odvetě osmifinále Ligy mistrů do Manchesteru, když se dozvěděl, že nenastoupí.

Fotbalista má v Realu smlouvu a předpokládalo se, že během léta změní klub. Jenže teď to vypadá, že má Bale v úmyslu nechat se královsky platit a klidně sedět na lavičce náhradníků čerstvých španělských mistrů, vadit mu nebude ani místo na tribuně. Chce svého zaměstnavatele potrestat za to, že jej nepustil do Číny. Listu The Sun to prozradil jeden z Baleových známých.

Trenér fotbalového Realu Madrid Zinédine Zidane a hvězdný fotbalista Gareth Bale nejspíš velkými přáteli nebudou.

Jose Breton, ČTK/AP

„Gareth Realu neodpustil to, že jej neuvolnil do Číny. Proto v klubu klidně zůstane celou dobu, na kterou má ještě smlouvu. A to i v případě, že si třeba dva roky nezahraje ani zápas. Je rozhodnutý to udělat," řekl zdroj listu The Sun. „Odešel by v případě, že mu Real prokáže patřičnou úctu za služby, které pro Bílý balet odvedl," dodal.