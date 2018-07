Předkolo Ligy mistrů: čeští sudí v akci, k senzaci chyběl gól

Fotbalová Liga mistrů měla na programu odvety prvního předkola. Český tým do boje zatím nezasáhl, ale v akci bylo alespoň kvarteto českých rozhodčích. Hlavní Pavel Orel se svými asistenty řídil zápas The New Saints - Škendija Tetovo, který vyhrál domácí tým z Walesu 4:0. Dál ale postupuje makedonský soupeř, jenž vyhrál první duel 5:0.