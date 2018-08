Vyprodaný Eden se chystá na bitvu soupeřů, kteří jen vítězí

Lákadlo je dané. V play off by se sešívaní utkali s lepším z dvojice Lutych - Ajax Amsterdam, což by jim nejspíš dávalo slušnou šanci. Nejprve však fotbalová Slavia musí ve 3. předkole Ligy mistrů vyřadit Dynamo Kyjev. Až pak může plánovat svůj historicky druhý postup do hlavní soutěže milionářské ligy. Úvodní zápas se hraje v úterý od 19:30 v Edenu, který je vyprodaný. Přímý přenos vysílá O2 Sport 1, on-line reportáž můžete sledovat na Sport.cz.