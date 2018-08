Dva míče na ploše, ztráta koncentrace. Banální situace, štve Trpišovského

Pustili Kyjev do dvou šancí. Druhou už zaplatili gólem, který je může hodně mrzet. Fotbalisté pražské Slavie nicméně v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů doma remizovali 1:1 s Dynamem Kyjev, takže mohou i před odvetou pomýšlet na postup do play off. „Hráči dali do prvního zápasu všechno, jen si musíme postěžovat na produktivitu,“ říká trenér Jindřich Trpišovský.