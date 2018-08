Nesmíme inkasovat, věří Kolář, že jako první vychytá ofenzívu kyjevského Dynama

Nedrtí soupeře ničivou produktivitou, přesto sbírají úspěchy. Fotbalisté Dynama Kyjev v probíhající sezóně v každém z pěti soutěžních zápasů dokázali skórovat, byť pokaždé vstřelili jediný gól. Čtyřikrát jim přinesl vítěznou radost. Pouze v úvodním duelu 3. předkola Ligy mistrů na hřišti Slavie Praha byl konečný výsledek nerozhodný. Před úterní odvetou na hřišti v Kyjevě brankář českého vicemistra Ondřej Kolář doufá, že jako první dokáže pochytat všechny střelecké pokusy borců kyjevského Dynama, což by dávalo velkou naději na postup do další fáze soutěže.

Už v prvním vzájemném utkání jste byl osm minut od čistého konta. Nicméně po jednom výpadu soupeře jste inkasoval. Vracel jste se k obdržené brance v domácím duelu?

Pořád mě štve. Šlo o hodně nešťastný gól, při němž se sešlo hodně chyb. Na hřišti byly dva míče současně, zakončující hráč v hraniční ofsajdové pozici... Při střele mě pak trefil do nohy a balón skončil v síti. Mohli jsme zápas zvládnout s nulou. Byl to hodně hloupý gól.

Lze si i z takového okamžiku vzít ponaučení pro odvetu, v níž budete v úterý usilovat o předkolo Ligy mistrů?

Nesmí se opakovat podobný okamžik. Žádný laciný gól nesmíme soupeři darovat. Právě naopak. Je potřeba hrát v defenzívě na nulu. Pevně věřím, že jsme schopní Dynamo uhlídat a ani jednou neinkasovat. A rovněž musíme lépe zvládnout útočné standardní situace. Doma jsme jich měli dost, ale nedokázali je využít. To nám chybělo.

Váš úterní soupeř se však střelecky prosadil dosud ve všech soutěžních zápasech sezóny. V Česku jste vychytal v probíhajícím ligovém ročníku tři nuly, ale Dynamo má přece jen jinou kvalitu.

Však já také očekávám mnohem více práce než při utkáních, které absolvujeme v Česku. Předpokládám, že Dynamo bude hrát stejně aktivně jako u nás a nepochybně budou usilovat o rychle vstřelený gól. My prostě ale nesmíme dostat branku za žádnou cenu. To je klíč k postupu. Já věřím v čisté konto. I proto, abychom se vyvarovali prodloužení, protože zápasů máme hodně a šlo by o velice náročných třicet minut navíc.

Pokud zápas skončí remízou 1:1 a gól nepřinese ani prodloužení, dojde na pokutové kopy. Už jste studoval případné exekutory v řadách Dynama Kyjev?

Do pondělního odletu ne. Trenér brankářů Štěpán Kolář má všechno připravené a před zápasem budeme hráče, kteří by mohli penalty kopat, analyzovat. Všechno řešíme společně. Stejný postup jsme měli už při působení v Liberci a pořád se toho držíme.

Zatímco Slavia absolvovala před odvetou ligové utkání, Dynamo Kyjev mělo týden volný a vše směřovalo k souboji s vámi. Představuje nerovnoměrné vytížení velký handicap?

Domácí určitě budou plni sil. Ale my jsme nevypadli ze zápasového rytmu, což může být v konečném důsledku i výhoda. A já doufám, že bude.