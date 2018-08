Hořký konec snu o Lize mistrů! V Kyjevě Slavii neuznali gól, pak přišel direkt z ofsajdu

Ligu mistrů fotbalisté Slavie Praha v nadcházející sezóně hrát nebudou. Jejich sen zničila odveta 3. předkola nejprestižnější klubové soutěže, v níž svěřenci trenéra Trpišovského prohráli v úterý na hřišti Dynama Kyjev 0:2. V prvním utkání v Edenu remizovali 1:1, což posouvá do další fáze soutěže Ukrajince.

Radost fotbalistů Dynama Kyjev poté, co Benjamin Verbič (druhý zleva) vstřelil gól do sítě Slavie v odvetě třetího předkola Ligy mistrů.

Slavia věřila v postup do play off Champions League, které neúspěšně absolvovala v minulé sezóně. Na jedenáct let starou a jedinou účast týmu z Edenu mezi klubovou smetánkou starého kontinentu si však Pražané musí nechat zajít chuť.

Domácí do zápasu výborně vstoupili, když už po čtyřech minutách z pravé strany pálil nebezpečně Garmaš, ale Kolář jeho dělovku vyboxoval na rohový kop. Pražané varování nevzali příliš vážně a záhy pykali, když Cygankov poslal z přímého kopu nadýchaný oblouček za obranu a Verbič ve skluzu rozjásal domácí fandy.

Pražané nebyli schopní domácí branku ohrozit, protože v klíčových okamžicích potřebovali o dotek více nebo jejich řešení postrádalo rychlost a nápaditost. A navíc mohli inkasovat, když po přihrávce Pivariče měl velice dobrou pozici Verbič, ale Kolář dokázal míč vyrazit.

Slavia se kombinací do vyložených pozic nebyla schopná dostat, nicméně zpoza velkého vápna hrozila. Souček však pálil nepřesně a slabě, tečovaný pokus Stocha zase zkrotil Bojko.

Sedm minut před pauzou Pražané propukli v extázi, když rohový kop Stocha sice domácí odvrátili, ale Ngadeu hlavou míč vrátil do pokutového území a Tecl dokázal balón dopravit do branky. Asistent sudího však s notnou prodlevou odmával ofsajd. Protesty Pražanů verdikt nezvrátili, naopak si Hušbauer vykoledoval žlutou kartu, stejně jako na lavičce sedící náhradní brankář Kovář a asistent trenéra Köstl byl dokonce vykázán na tribunu.

Po obrátce Pražané výrazně zlepšili přechodovou fázi. Coufal se dostal do slibné pozice, jenže místo zakončení ještě hledal spoluhráče a domácí borci stačili míč odvrátit, stejně jako když se následně dral do nebezpečné šance Zmrhal.

Domácí se s přibývajícími minutami soustředili na defenzivu, která v 68. minutě nezachytila náběh Sýkory z levé strany, po jehož přihrávce stačili domácí zadáci před nabíhajícím Součkem míč v posledním okamžiku odvrátit na rohový kop.

Domácí pak navýšili skóre po ojedinělém výpadu, když Cygankov poslal míč mezi obránci Pražanů a Besedin z ofsajdové pozice přidal druhý gól Kyjeva.

Za dané konstelace Pražané potřebovali k postupu dvě branky, což bylo nad jejich síly, a tak je čeká stejně jako v minulé sezóně skupina Evropské ligy.