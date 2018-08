Šéf Slavie Tvrdík zaútočil na UEFA, rýpl si i do Kyjeva

Fotbalová Slavia se jen těžce smiřuje s tím, že její sen o postupu do základní skupiny Ligy mistrů skončil. V Kyjevě Pražané prohráli 0:2, hlavní vinu pak vidí ve výkonu arbitrů. Ti na hřišti Dynama jeden gól Slavii nejspíš chybně neuznali. Naopak branka Dynama na 2:0 padla z ofsajdové pozice, ale platila. Předseda představenstva Jaroslav Tvrdík hned po utkání na sociální síti tvrdě zaútočil na UEFA. „Rozhodčí hrubě ovlivnili oba zápasy. Místopředseda Surkis by měl odstoupit a UEFA se nesmí divit, co fanoušci oprávněně skandují ve spojení s jejím jménem."