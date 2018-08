Kdyby sudí uznal Teclův gól, mohl mít zápas jiný vývoj, štvalo Koláře

Fotbalista Dynama Kyjev Artem Besedin dává druhý gól Slavii v odvetě třetího předkola Ligy mistrů. Gólman Slavie Kolář si na míč sáhl, ale v cestě do sítě mu nezabránil.

Radost fotbalistů Dynama Kyjev poté, co Benjamin Verbič (druhý zleva) vstřelil gól do sítě Slavie v odvetě třetího předkola Ligy mistrů.

Přiblížíte rozpoložení po zápase, v němž jste o dvě branky prohráli a sen o Lize mistrů je tudíž ztracen?

Bolí to moc, protože jsme v dvojzápase byli lepší. Mrzí nás produktivita. Kyjev měl nějaké šance a dokázal je proměnit. My jsme si rovněž příležitosti vypracovali, ale nedali jsme je. Je to obrovské zklamání. V šatně byli všichni skleslí, zničení z vyřazení.

Do utkání jste nevstoupili moc dobře. Co se přihodilo při standardní situaci, po níž Verbič skóroval?

Nemyslím si, že jsme zaspali. Cygankov to dobře rozehrál, kluci bránili, já už jsem si šel pro centr, ale někomu se vysmekl hráč a špičkou balón píchnul na přední tyč.

Ještě v průběhu prvního poločasu jste dokázali vyrovnat, ale sudí po chvilce váhání gól Stanislava Tecla neuznali. Cítíte kvůli danému okamžiku velkou křivdu?

Byl jsem hodně vzadu a moc situaci neviděl. Každopádně jsem zaznamenal, že asistent rozhodčího běží na půlící čáru, a tudíž jsem se stejně jako kluci radoval z vyrovnání. Nemohu ale říct, co se pak odehrálo. Fakt jsem toho moc neviděl. Každopádně kdyby sudí branku Standy uznali, zápas by byl určitě úplně jiný. Měli jsme i spoustu jiných příležitostí, které jsme neproměnili, ale tenhle okamžik byl z mého pohledu klíčový.

Po přestávce jste měli převahu, připravili si několik slibných situací a Souček byl ve stoprocentní šanci. Nabudil Slavii neuznaný gól?

Trenér se nás snažil během pauzy povzbudit, některé věci jsme si vyříkali a šli na hřiště s tím, že chceme vyhrát. Byli jsme přesvědčeni, že postoupit dokážeme. Myslím, že jsme hráli velice dobře celou dobu, kluci byli fantastičtí. Jsme někde jinde, než jsme byli ze začátku a bylo to vidět i na hřišti. Přehrávat Dynamo Kyjev se každému týmu nepovede.

Definitivní konec znamenal druhý gól ukrajinského týmu, který ovšem padl z ofsajdu.

Snažil jsem se šanci chytit. Neřešil jsem, jestli se jednalo o ofsajd. Na ploše jsem to neregistroval. Rozhodčí prostě situaci takovým způsobem vyhodnotil a my se s tím musíme smířit.

V obou zápasech jste inkasoval celkem tři góly, dvakrát jste přitom balón mířící za vaše záda zasáhl. Cítíte velkou hořkost?

Mrzí mě to, chtěl bych klukům víc pomoci. V daných situacích by to bylo hodně důležité. Ale bohužel si na balón zatím vždycky sáhnu a skončí v síti...

Ligu mistrů hrát nebudete a musíte se spokojit s Evropskou ligou. Je pro vás dostatečnou útěchou?

Věděli jsme, že ji máme jistou. Samozřejmě nás mrzí vyřazení, ale na druhou stranu Evropská liga je pro nás velice dobrá.