Plzeň versus Real a spol. Čeho se hvězdné kluby v zápasech Ligy mistrů s českým mistrem obávají?

Čekají je zápasy, které pro většinu z nich budou vrcholem kariéry. Fotbalisté Plzně v základní skupině Ligy mistrů změří síly s obhájcem titulu hvězdným Realem Madrid, italským gigantem AS Řím s ruským vicemistrem CSKA Moskva. Pro svěřence Pavla Vrby půjde z drtivé většiny o největší zápasy kariéry. Jak se však na duely s českým zástupcem dívají jeho soupeři?

Splněný sen, vysnění soupeři, zápasy, na které budou vzpomínat. Přesně v takovém duchu se nesly ohlasy plzeňských fotbalistů bezprostředně po losu základních skupin Ligy mistrů.

Úřadující český mistr vyrazí do bojů s evropskými giganty plný nadšení a motivace. „Real je něco skvělého, pro nás i pro diváky, paráda," jásal Luděk Pernica, pro kterého budou mače Ligy mistrů vrcholem kariéry. A zdaleka nejen pro něj.

Emoce neskrýval ani mezinárodními zápasy ostřílený David Limberský. "Tohle jsem teda nečekal, je to parádní," jásala opora Západočechů.

Hráči Plzně se radují v Karviné z gólu.

Jaroslav Ožana

Už jinak se pochopitelně dívají na utkání s českým týmem soupeři. „Liga mistrů je vždycky náročná, musíme být dobře připraveni. Víme, co tahle soutěž znamená, musíme v každém zápase hrát dobře, abychom postoupili. Ze zkušeností víme, že každý detail je důležitý. Čeká nás šest těžkých utkání," držel se diplomatických not ředitel Bílého baletu Emilio Butragueňo.

O něco výstižněji vyjádřili svůj pohled na českého soupeře zástupci AS Řím, za který hraje útočník národního týmu Patrik Schick.

"Real Madrid je absolutní top tým, jeden z nejlepších na světě. A další dva kluby můžou také dělat problémy. Hlavně jde o to, kdy se zápasy v Rusku a Česku budou hrát, může je totiž ovlivnit počasí, takže jde i o štěstí na los termínů," nepřímo připustil kapitán "vlků" Danielle De Rossi, že více než síly českého a ruského soupeře se obává nepřízně počasí.

Fotbalista Realu Madrid Daniel Carvajal (uprostřed) slaví se spoluhráči gól v utkání španělské ligy proti Getafe.

Andrea Comas

Opatrnější slova volil kouč CSKA Viktor Gončarenko. "Plzeň je velmi těžký soupeř. Hrál jsem proti ní v BATE Borisov a bylo to složité. Chceme ale skončit nejhůř třetí, abychom si zajistili Evropskou ligu. Musíme prostě proti Viktorii bodovat," uzavírá trenér ruského týmu.

Že především pro Real Madrid nebude dvojzápas s Plzní vrcholem sezóny, přiznal i záložník Západočechů Jan Kopic.

"Záleží také, jak k tomu soupeři přistoupí. Kluci z Realu nás určitě neznají. Když to trochu přeženu, pro ně je zápas s námi jako když my jedeme na MOL Cup k soupeři z nižší soutěže. Na AS Řím jsme sice narazili v Evropské lize, ale tyto kluby berou vážně většinou jen Ligu mistrů," uzavřel klíčový muž Viktorie.