Zájem o Ligu mistrů je obrovský, Plzeň by Doosan Arenu vyprodala pětkrát!

Od chvíle, kdy los Ligy mistrů poslal plzeňskou Viktorii do skupiny s Realem Madrid a AS Řím, drnčí v Doosan Aréně telefony. Z druhého konce se ve španělštině, italštině, angličtině, češtině a dalších jazycích ozve tentýž dotaz: máte lístky na Champions League?

„Pět minut po losu základních skupin bylo v jeden okamžik na klubovém webu 250 tisíc návštěvníků. Přes 190 tisíc ze Španělska, 50 tisíc z Itálie, zbytek z Česka a Slovenska. Pokud by web nezkolaboval, čísla by byla ještě vyšší. Zároveň naše emailové schránky zaplavily stovky mailů s otázkami, týkající se ticketingu," říká mluvčí Viktorie Václav Hanzlík.

Vzhledem k nejatraktivnějšímu možnému soupeři, vítězi posledních tří ročníků Ligy mistrů Realu Madrid, je zájem o vstupenky obrovský. „Troufnu si tvrdit, že Doosan Arenu bychom vyprodali pětkrát," tvrdí Hanzlík. Žádosti o lístky prý přicházejí ze všech koutů Evropy.

Klub oznámil jejich ceny 24 hodin po monackém losu, nejlevnější balíček na všechna tři domácí utkání vyjde pro majitele permanentek na 2850 korun, ve volném prodeji o 550 korun dráž.

Permanentkáři si mohou balíčky zakoupit na pokladnách Doosan Areny do sobotní 20. hodiny, jeden fanoušek smí vyzvednout najednou balíčky maximálně proti 5 permanentním vstupenkám. Zahájení volného prodeje balíčků je závislé na vývoji předprodeje pro permanentkáře.

„Dopředu jsme měli navrženo několik cenových variant, na základě losu jsme se rozhodli pro tuto. Nastavili jsem ji tak, aby byly balíčky dostupné pro všechny. Těší nás, že máme od našich příznivců pozitivní ohlasy," říká Hanzlíka.

Ještě před oznámením cen různé internetové servery začaly nabízet vstupenky převážně na duel s Realem. Za jednu požadovaly až 35 tisíc korun. „S tím nemá klub nic společného, od takového prodeje se rázně distancuje. Jediným způsobem, jak si naši fanoušci mohou zakoupit balíčky, je v oficiálním prodeji na pokladnách Doosan Areny," žádá Hanzlík fanoušky o opatrnost.

Značný zájem je také o lístky na venkovní zápasy. Pochopitelně v drtivé většině na utkání na San Bernabeu v Madridu. „S kluby jsme v kontaktu, zatím ale nejsme daleko tak, abychom mohli uvést konkrétní výstup. Jisté je, že vstupenky do Madridu, Říma i do Moskvy budeme prodávat u nás na stadiónu. Ceny, termíny prodeje ani počet zatím neznáme," uvádí Hanzlík s tím, že do Říma a Madridu bude ticketing adresný. Tedy tzv. vstupenka na jméno. „Real to tak má nastavené, v Itálii je to dokonce ustanovené legislativně," vysvětluje Hanzlík.