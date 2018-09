Jako Barcelona! Plzeň odehraje Ligu mistrů s logem Nadace transplantace kostní dřeně

„Liga mistrů je nádherná soutěž. Nicméně darovat někomu naději, případně rovnou zachránit lidský život, to je mnohem víc pro všechny z nás. Jsem rád, že můžeme jako klub pomoci," řekl prezident klubu Tomáš Paclík.

„Přemýšleli jsme, jak znovu upozornit na důležitost myšlenky dobrovolného dárcovství krvetvorných buněk a pomoci navýšit počet dárců v registru. Výsledkem je zcela unikátní věc a jsem velmi hrdý na to, že se logo NTKD objeví na našem dresu během všech zápasů v rámci Ligy mistrů," dodal Paclík.

Obránce Plzně Luděk Pernica (vlevo) se stal členem registru dárců kostní dřeně a hned mu byl proveden stěr slin.

fcviktoria.cz

Plzeň je prvním českým klubem v historii, který na svém dresu ponese logo nadace v rámci evropských pohárů. „Pro Champions League je povoleno nosit na dresu logo jednoho partnera. UEFA pak za jistých podmínek umožnuje opatřit dres i logem neziskové organizace. Aby původní myšlenka dospěla k realizaci, musela projít nelehkým administrativním procesem. Zástupcům UEFA patří díky," podotkl Jaromír Hamouz, člen nejvyššího klubového managementu a zároveň garant celého projektu. Možnost nést na svém dresu logo neziskové organizace využívá například FC Barcelona, která podporuje projekt UNICEF.

Poprvé viktoriáni podpořili NTKD před sedmi lety, před premiérovým startem v Champions League. Tehdy do registru dárců vstoupila kompletní zlatá plzeňská parta kolem Pavla Horvátha včetně trenéra Pavla Vrby a realizačního týmu. O čtyři roky později se přidali nováčci v týmu Jan Kovařík nebo Roman Hubník. Přímo při středečním slavnostním představení projektu se do registru připojil stoper Luděk Pernica, následovat bude celek Viktorie do 19 let. Přijímají proces je nyní zjednodušený, není už třeba podstoupit odběr krve, postačí stěr slin.

Hubník vyzývá fanoušky ke vstupu do registru dárců

„Za celou kabinu můžu říct, že rádi pomůžeme. Pokud bychom pomohli někomu zachránit život, je to důležitější věc než fotbal. Chtěl bych proto vyzvat všechny naše fanoušky ve věku 18–35 let, aby se k nám přidali," obrátil se na příznivce Viktorie kapitán Hubník.

Cesta k zapsání se do registru dárců je snadná. „Stačí se jednoduše registrovat na internetu a poté navštívit jedno z dárcovských center, která jsou prakticky v každé krajské nemocnici," uvedl Pavel Jindra, předseda správní rady NTKD. Veškeré potřebné informace najdou případní zájemci na www.kostnidren.cz.

„Velmi si vážíme toho, že jsme před lety začali spolupracovat s Viktorkou. I naše organizace má kořeny v Plzni. Věříme, že se nám nyní opět společně podaří rozšířit cíle programu NTKD mezi fanoušky a současně mezi nimi získat další zájemce o vstup do registru dárců. Čím více nás bude, tím více životů můžeme společně zachránit," doplnil Jindra s tím, že v současné době je v České republice zaregistrováno 1 % z celé populace.