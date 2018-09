Liga mistrů startuje! S českým zástupcem, ale pořád bez videa, jehož zavedení se Čeferin brání

Pět let si musel český fotbal počkat, než si jeho zástupce znovu zahraje elitní evropskou klubovou soutěž. Kvalifikační úskalí byla příliš zrádná, než aby jimi týmy Plzně, Slavie či Sparty proklouzly do základní skupiny Ligy mistrů. Až letos profituje plzeňský mistr z koeficientu, jenž český fotbal za léta nastřádal a poslal Viktorii rovnou na scénu Champions League, aniž by musela podstupovat kvalifikaci. Ve středu ji čeká premiéra v duelu s moskevským CSKA. Nový ročník Ligy mistrů, v němž bude Real Madrid útočit na čtvrtý triumf v řadě, však začíná už dnes navečer.