Plzeňské přípravy na Ligu mistrů: UEFA ví o každém kabelu, jde o vteřiny a centimetry

Výjimečné divadlo jménem Liga mistrů po pěti letech zavítá do Plzně. Už zítra večer se Doosan Arénou rozezní chytlavá hymna Champions League, duelem s CSKA Moskva vstoupí Viktoria do základní skupiny prestižní soutěže. Fanoušky očekávanému momentu však předcházely několikaměsíční přípravy.

Na utkání musí být vše nachystáno do nejmenšího detailu, dle požadavků Evropské fotbalové asociace (UEFA). „Všechno musí dokonale sedět. Na centimetr přesně, Liga mistrů je po všech stránkách na té nejvyšší úrovni," říká mluvčí Viktorie Václav Hanzlík. Od chvíle, kdy si Plzeň definitivně zajistila účast v hlavní fázi Ligy mistrů, proběhlo ve Štruncových sadech několik kontrolních dnů. Zkraje července dorazila z UEFA skupinka šesti lidí.

„Chtěli vidět kabiny pro hráče, rozhodčí, dopingovou místnost, kancelář pro lékaře. Chtěli vědět, kde budou televizní studia, novináři, komentátoři, kudy povede ten a ten kabel. Kontrolou prošel každý detail stadiónu," podotýká Hanzlík. Za pár dnů do Plzně odeslali obsáhlý dokument, který vše sumarizoval.

Upravili jen maličkosti

„Prošli jsme v pohodě, upravili jsme jen maličkosti. Klub těží ze zkušeností z minulých let, kdy pravidelně hrál evropské poháry. I přesto je jasně vidět, že Liga mistrů je opravdu o několik stupňů výše než třeba Evropská liga," uvádí Hanzlík.

Pečlivou kontrolou prošel i trávník, kvůli kterému přijela speciální skupina. Ostatně, stav hřiště bude pod dohledem po celý podzim. A další kontrola? Test technologie „Jestřábího oka", která odhalí, zda míč přešel brankovou čáru. „Systém byl v Doosan Areně nainstalovaný před dvěma lety na zápas s Ludogorcem. Nyní došlo jen k jeho aktivování a seřízení. Do pokutového území postavili nafukovací panáky, házeli si míčem. Systém zkalibrovali, což provedou znovu dopoledne před utkáním," tvrdí Hanzlík.

Čtyři hodiny před výkopem se bude testovat znělka, proběhne i generálka nástupu týmů. „Využijeme mládežníky z akademie i některé zaměstnance. Sejdou se v tunelu, někdo bude dělat rozhodčí, zbytek vytvoří dva celky. V momentě, kdy se mužstva na trávníku postaví směrem k hlavní tribuně, musí zaznít hymna a děti ve středovém kruhu začnou třepat plachtou s logem Ligy mistrů. Je to vyměřené na vteřiny, vše musí být pečlivě připravené a odzkoušené," povídá Hanzlík.

Panely jako na Realu

Finální přípravy v Doosan Aréně odstartovaly bezprostředně po sobotním ligovém utkání s Opavou. Do práce nastoupil celý technický úsek, plus několik brigádníků. V pondělí v devět ráno byl stadión předán UEFA. Kompletně čistý. Mezitím kamióny navezly do Doosan Arény reklamní banery, plachty s logy Ligy mistrů, kterými specialisté z UEFA stadión potáhnou. Dokonce i hráčské lavičky, které jsou v Plzni ve tvaru plechovek od piva.

„Překryté budou i boční strany, aby lavičky nevzbuzovaly dojem plechovek," líčí Hanzlík. „Máme i nové led panely té nejvyšší kvality, kterými disponuje například Real, Arsenal či Bayern Mnichov," dodává mluvčí.